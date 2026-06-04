Final Fantasy 7 Remake Part 3 mogelijk tijdens Summer Game Fest onthult?

Volgens een betrouwbare bron wordt Final Fantasy 7 Remake Part 3 verwacht op het Summer Game Fest 2026.

Het Summer Game Fest 2026 gaat van start op vrijdag 5 juni 2026 en zal vol zitten met aankondigingen. Geoff Keighley heeft onthuld dat het de grootste live show van SGF tot nu toe zal zijn. Het lijkt erop dat spelers het laatste deel van de Final Fantasy 7 Remake-serie ook op het evenement te zien zullen krijgen.

In een thread op r/GamingLeaksAndRumours werd insider Nate the Hate gevraagd of hij wist of Final Fantasy 7 Remake Part 3 aanwezig zou zijn op het Summer Game Fest van dit jaar. Hij antwoordde dat hij verwacht dat het spel erbij zal zijn. Toen hem werd gevraagd of dit slechts een voorspelling was of iets wat hij expliciet had gehoord, verduidelijkte Nate dat hij had “gehoord” dat Final Fantasy 7 Remake Part 3 op het Summer Game Fest zou verschijnen.

We hebben nog geen titel voor Final Fantasy 7 Remake Part 3, waardoor spelers vol spanning wachten op nieuwe informatie van Square Enix. Het lijkt erop dat de ontwikkeling al ver gevorderd is, aangezien de regisseur het spel al meer dan 40 keer volledig heeft uitgespeeld. Dit suggereert dat alleen de puntjes op de i gezet hoeven te worden. Bovendien zou dit deel het eerste in de serie kunnen zijn dat gelijktijdig op alle platforms verschijnt, wat de verwachtingen aanzienlijk heeft verhoogd.

Overigens heeft de regisseur van Final Fantasy 7 Remake Part 3 bevestigd dat de deur open is gehouden voor DLC. Daarnaast zal de aankomende titel nieuwe gameplaymechanieken bevatten. Op dit moment werkt ondergetekende ook nog aan de review van de Switch 2-versie van Final Fantasy 7 Rebirth. Deze kun je volgende week op de site verwachten!