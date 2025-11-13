Horizon MMO Steel Frontiers komt naar PC en mobiele apparaten

Sony en NCSoft hebben de Horizon MMO uit de doeken gedaan, waar al een tijdje over gespeculeerd wordt.

De game heet Horizon: Steel Frontiers en komt overigens alleen naar de PC en mobiele apparaten. Let op: dit is dus niet de multiplayergame waar Guerrilla Games volgens geruchten aan werkt. In Horizon: Steel Frontiers verkennen spelers het gebied “Deadlands” dat geïnspireerd is op Arizona en New Mexico.

Fans hebben kritiek op het feit dat de game niet naar de PlayStation 5 komt, maar dat heeft dus mogelijk te maken met het multiplayerproject van Guerrilla. Het lijkt erop dat Sony niet de concurrentie met zichzelf aan wil gaan, al is dit puur speculatie van onze kant.

Horizon: Steel Frontiers is dus een mmorpg en de combat lijkt gelukkig wel erg op de singleplayergames. Al lijkt de focus wel meer op mêlee gevechten, maar brengt de game ook nieuwe features. Zo is het mogelijk om je na vijanden toe te trekken met je Pullcaster.

Op het moment van schrijven is het nog niet bekend wanneer Horizon Steel Frontiers verschijnt, maar wel weten we dat de PC-versie op NCSoft’s eigen gameplatform Purple zal verschijnen. Check hieronder de eerste trailer en gameplaymateriaal van de game.