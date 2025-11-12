Vijfde seizoen Marvel Rivals introduceert Gambit en Rogue

Marvel Rivals start aanstaande vrijdag alweer het vijfde in-game seizoen en daarin zullen Rogue en Gambit aan de heroshooter worden geïntroduceerd.

In de eerste video zien we hoe Rogue en Gambit zich in het verhaal weten te vermengen. Helaas bevat deze nog geen gameplay van de Marvel-personages, maar laat wel zien met welke intenties de personages komen. Naast Rogue en Gambit wordt er ook een nieuw level aan de game toegevoegd, namelijk New York Times Square.

Marvel Rivals is sinds eind vorig jaar verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X en verscheen vorige maand voor de PlayStation 4. De ontwikkelaar zou de game ook graag naar de Nintendo Switch 2 brengen, maar daarvoor zou Nintendo toch iets vrijgeviger moeten worden met de dev-kits van de console.