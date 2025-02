Netease reageert enthousiast over Marvel Rivals op de Switch 2

Netease scoort hoge ogen met hun hero shooter Marvel Rivals en het team ziet het wel zitten om de game op de Nintendo Switch 2 uit te brengen.

Tijdens de DICE Summit in Las Vegas kreeg Weicong Wu de vraag of de ontwikkelaar de game ook naar de Nintendo Switch te zullen brengen. Daarop antwoordde hij als volgt:

“We hebben al contact met Nintendo en werken aan een aantal ontwikkelkits. En wanneer we ontdekken dat we geweldige prestaties kunnen leveren voor onze game op Switch 2, staan we daarvoor open. De reden waarom we het niet op de Switch hebben uitgebracht, is dat het de eerste generatie van dat apparaat was en ze geen geweldige ervaring kunnen bieden voor onze gameplay. Dus als het dat doel zou kunnen bereiken, staan we daarvoor open.”

Nintendo houdt op 2 april een Nintendo Switch 2 Direct en wellicht krijgen we daar al te zien dat Marvel Rivals naar de hybride console komt. De Nintendo Switch 2 wordt op zijn vroegst in juni verwacht. Zouden jullie de game ook op de Switch 2 spelen?