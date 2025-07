Nintendo wil ontwikkeltijd Switch 2-games verkorten

Het ontwikkelen van games anno 2025 kost bergen met geld en Nintendo wil deze kosten drukken door de ontwikkeltijd van de Switch 2-games te verkorten.

In een gesprek met investeerders heeft Nintendo president Shuntaro Furuwaka wat vragen van investeerders beantwoordt. Zo vroeg een investeerder hoe het bedrijf wil voorkomen dat ontwikkelkosten de pan uit rijzen en daardoor nog meer impact gaan hebben op de vraagprijs. Daarop reageerde de president als volgt:

“Game-ontwikkeling is recentelijk uitgebreider en tijdrovender geworden, wat voor hogere ontwikkelkosten zorgt. De game-industrie heeft altijd een hoge risicofactor gehad, en we erkennen dat stijgende ontwikkelkosten dat risico vergroten. Onze ontwikkelteams bedenken verschillende manieren om onze traditionele manier van game-ontwikkeling te behouden tijdens de groeiende schaal van ontwikkeling.”

Hij vervolgde: “We vinden het belangrijk om noodzakelijke investeringen te maken voor efficiëntere ontwikkeling. We geloven ook dat het mogelijk is om games gedurende kortere ontwikkeltijden te maken en toch consumenten tevreden te stellen. Dit zien we als een potentiële oplossing voor de zorg rondom stijgende ontwikkelkosten en gameprijzen, en we zullen dit met diverse insteken binnen het bedrijf verkennen.”

Bij de aankondiging van de Nintendo Switch 2 kwam al een andere oplossing naar boven, namelijk de prijzen omhoog gooien. Zo heeft Mario Kart World een adviesprijs van €89,99 en kost deze digitaal €79,99. Een andere manier om de kosten te drukken, is met AI te werken. Daarover meldde Furuwake het volgende:

“In de game-industrie wordt er al langer AI-achtige technologieën gebruikt – bijvoorbeeld om de bewegingen van tegenstanders te besturen – dus ik geloof dat game-ontwikkeling en AI-technologie altijd een nauwe relatie hebben gehad. Generatieve AI, dat recentelijk een groot onderwerp is geworden, kan op creatieve manieren worden gebruikt, maar we erkennen dat het ook problemen kan oproepen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

We hebben tientallen jaren knowhow in het creëren van de beste game-ervaringen voor onze spelers. Hoewel we openstaan voor het benutten van technologische ontwikkelingen, zullen we werken aan het blijven leveren van waarde die uniek is voor Nintendo en niet kan worden gecreëerd door technologie alleen.”

Wat vinden jullie van deze aanpak van Nintendo? Denken jullie dat het een goede zet is?