Mogelijke beelden van geannuleerde Damian Wayne Batman game gelekt

De beelden zijn van een hele vroege versie van de game en tonen hoe Batman Killer Croc achterna gaat op de Batcycle. Damian Wayne draagt daarin de Batman Beyond outfit, die ook werd gebruikt in Arkham Knight. Killer Croc ziet er ongeveer hetzelfde uit als bij Arkham Origins.

Potential leaked development footage of the cancelled Damian Wayne Batman game, codenamed Project Sabbath, apparently has been shared in a recent video from YouTuber The Atomsmith. The footage shows a Batcycle chase scene between Batman and Killer Croc, utilizing a placeholder… pic.twitter.com/qu3iWCLftH

— The Arkham Channel (@ArkhamChannel) July 5, 2025