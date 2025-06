Battlefield singleplayerbeelden gelekt , Prince of Persia nog steeds in ontwikkeling en meer in overig nieuws week 25

De zoveelste warme dag zit er weer op en ook dit weekend lijkt de barbecue weer aan te kunnen. Voor wij hier van gaan genieten, hebben we eerst nog

Borderlands 4 wordt geen 80 euro, ondanks dat er geluiden waren dat deze game van 2K Games uitgevers als Nintendo en Microsoft zouden volgen. De standaard editie kost “gewoon” €69,99 in de Xbox Store. Wel komt er een Deluxe en Super Deluxe eedition van de game en die brengen allebei extra in-game content.

Daarnaast werd er via een FAQ op de website van Gearbox bekend dat Borderlands 4 niet direct bij lancering op de Nintendo Switch 2 zal komen. De game wordt op 12 september verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en later op de Switch 2.

We blijven nog even bij Borderlands 4, want de Collector’s Edition van de game (die vooralsnog alleen naar de VS komt) kost 150 dollar, maar bevat dus blijkbaar niet de game?!

Borderlands 4 (PS5/XSX) up for preorder at GameStop ($69.99), Collector’s Edition $149.99 https://t.co/SaqBc4C8GG #ad CE doesn’t include game pic.twitter.com/AGJDRRcvBA — Wario64 (@Wario64) June 16, 2025

Volgende week verschijnt Dead Stranding 2: On the Beach en in een interview geeft Yoan Lemoine te kennen dat Hideo Kojima het script van de game halverwege de ontwikkeling op de schop heeft gegooid. De game director merkte tijdens speelsessies dat testers het veel te veel naar hun zin hadden en dat zou volgens Kojima wel eens kunnen betekenen dat er iets mis mee is en er veranderingen doorgevoerd moesten worden.

Crash Team Racing: Nitro Fueled heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Er zijn namelijk 10 miljoen exemplaren van de game verkocht.

BOO-YAH! This one calls for a victory lap 🏆 pic.twitter.com/9OF0a1F8ad — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 16, 2025

Ubisoft laat weten dat Prince of Persia: The Sands of Time remake nog steeds in ontwikkeling is. De game wordt volgend jaar verwacht en is in handen van Ubisoft Montreal en Toronto.

Yep, we’re still deep in the game — exploring, building, and ensuring the sands move with purpose. 🗡️⏳ This game is being crafted by a team that truly cares, and they’re pouring their hearts (and a lot of coffee) into every step. Thank you for sticking with us. 💖 pic.twitter.com/9bKjZHjmur — Prince of Persia™ (@princeofpersia) June 16, 2025

De shadow drop van Final Fantasy 16 op de Xbox Series-consoles is geen succes geworden. Er zijn van de game slechts 22.000 exemplaren (volgens Alinea Analytichs) verkocht. Het schijnt dat de game ook niet bepaald wordt gepromoot in de Xbox Store, maar dat de game het zo slecht zou doen had toch niemand verwacht?!

Warner Bros Games heeft een reorganisatie doorgevoerd en zal voortaan nog focussen op vier franchises. Dat zijn Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat en DC-games. Hierbij is Yves Lachance gepromoveerd tot Senior VP of Development, waarbij hij toezicht zal houden op Harry Potter en Game of Thrones. Shaun Himmerick zal de Mortal Kombat en DC-games onder zijn hoede nemen.

Bandai Namco gaat op 24 juni een event houden ten ere van Little Nightmares. Grote kans is dat Little Nightmares 3 wordt voorzien van een releasedatum?! Onze Benjamin ging er immers al tijdens de Gamescom van vorig jaar mee aan de slag en sindsdien is het eigenlijk verdacht stil..

Something unsettling is coming. It’s closer than you think. Are you ready to face it, little ones? #LittleNightmares pic.twitter.com/hG0jY0jpH6 — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) June 19, 2025

Capcom gaat daarentegen op in de nacht van 26 op 27 juni een nieuwe Capcom Spotlight-livestream uitzenden. Daarin zal Resident Evil Requiem worden getoond, maar ook Pragmanta, Monster Hunter Wilds en Street Fighter 6.



Lies of P heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Er zijn namelijk drie miljoen exemplaren van de souls-like die in september 2023 verscheen verkocht. Mocht jij een van de gelukkige zijn die de game heeft gespeeld, maar nog niet genoeg hebben? Dan kun je de Overture DLC aanschaffen die eerder deze maand verscheen!

Three million puppets or three million humans?

Matters not– we hope you enjoyed your stay at Krat. Thank you from the bottom of our hearts.#LiesofP #ThankYou pic.twitter.com/nxdGctLYFq — Lies of P (@Liesofp) June 20, 2025

Beat Saber gaat geen nieuwe updates meer maken voor de PlayStation 4 en 5 maken. Hoewel de game nog speelbaar blijft, zal het team de focus gaan leggen op de toekomst.

“Nu we vooruitkijken en de volgende grote stap voor Beat Saber plannen, hebben we besloten om vanaf juni 2025 geen updates meer uit te brengen voor PS4 en PS5. Onze passie voor VR blijft onverminderd. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die voor ons liggen en wat we Beat Saber-fans die de afgelopen 7 jaar met ons deze reis hebben gemaakt, kunnen bieden.

“We zijn dankbaar voor de ongelooflijke steun die jullie ons door de jaren heen hebben gegeven en we kijken ernaar uit om te delen wat de toekomst voor Beat Saber in petto heeft.”

Serie/ fimnieuws

Mocht je Minecraft niet in de bioscoop hebben gezien, omdat je bijvoorbeeld de chaotische taferelen in de zaal wilde vermijden, kun je vanaf vandaag de film lekker op je eigen bank bekijken. De Minecraft film is namelijk nu te bekijken via HBO Max.Pragmanta, Monster Hunter Wilds en Street Fighter 6

De animatiefilm van Death Stranding is deze week officieel aangekondigd. Deze wordt geproduceerd door Kojima Productions en de animatiestudio Line Mileage en geschreven door Aaron Guzikowski (Raised by Wolves en Denis Villeneuve’s Prisoners).

Return to Silent Hill, het vervolg op het in 2006 verschenen Silent Hill en de uit 2012 stammende Silent Hill: Revelation zal op 23 januari in prémiere gaan. De film werd al in 2022 aangekondigd en het jaar erop volgde de opnames. Die werden in goede banen geleidt door Christophe Gans, die de eerste film ook regisseerde. Daarbij krijgt hij hulp van Akira Yamaoka die de componist is voor de games.

Trailers

Er zijn de afgelopen maanden al veel beelden van de nieuwe Battlefield gelekt en deze week kregen we voor het eerst wat beelden uit de singleplayer te zien. Het gaat om de alfa-versie van de game, dus houd er rekening mee dat dit niet representatief is voor de uiteindelijke game!

Here’s a short clip from the Battlefield 6 singleplayer campaign in the latest BF Labs update. This work-in-progress footage shows the explosive finale of a mission to destroy a dam in Tajikistan. pic.twitter.com/n9ikBpUrmQ — temporyal (@temporyal) June 19, 2025

Netease heeft de actie-avonturengame Blood Message onthuld. Het is de eerste singleplayer-ervaring van de Chinese onderneming. De game draait op de Unreal Engine 5 en speelt zich af in het jaar 848 (in de laatste jaren van de Tang-dynastie). De eerste beelden zien er in ieder geval veel belovend uit!

Patapon 1 + 2 Replay verschijnt op 11 juli voor de PC, PlayStation 5 en Nintendo Switch en in een nieuwe video krijgen we uitgebreid te zien wat er te wachten staat. Check hem hieronder.



Treyarch heeft een teaser vrijgegeven voor Call of Duty Black Ops 7. Daarin zien we hoe Raul Mendendez weer van de partij is en de antagonist is van de game. De trailer komt overigens precies 12 jaar na het filmpje uit Call of Duty Black Ops 2, die spelers kregen te zien nadat ze de bad guy om het leven brachtten.