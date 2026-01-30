OLED-versie van de PlayStation Portal? en meer in overig nieuws week 5

We snakken niet alleen na warmer weer, maar ook een paar dagen wat rustiger aan doen is ook best wel even fijn. Echter hebben we nog wat tegoed voor jullie: de overige nieuwtjes van de week natuurlijk!

Nieuws

Het derde deel van de Final Fantasy 7 remake zal een geliefde mini-game terugbrengen, namelijk Snowboarden. In een interview met Polygon laat director Naoki Hamaguchi weten dat de mini-game terugkeert en dat men ook Queen’s Blood wil uitbreiden en verbeteren. Eerder deze week werd al bekend dat de game nog steeds gebruik maak zal maken van de Unreal Engine 4. Waarom dat zo is, lees je hier!

Monster Hunter Wilds heeft een nieuw mijlpaal bereikt: er zijn namelijk 11 miljoen exemplaren van de game verkocht. Dat betekent dat in het laatste kwartaal 300.000 exemplaren van de game over de (digitale) toonbank zijn gegaan.

2K Games keert WWE 2K26 terug naar de gloriejaren van de sport, beter bekend als de Attitude Era en de Monday Midnight War. In die periode vochten WWE/ WWF-vechters als Stone Cold Steve Austin, Triple H, Kurt Angle, Shawn Michaels, The Undertaker, The Rock, Goldberg en Hulk Hogan in de ring.

Polyphony Digital heeft Gran Turismo 7 voorzien van een nieuwe update die drie bolides aan de game toevoegen. Het gaat om de Hyundai ELANTRA N TC ’24, Porsche 911 GT3 R (992) ’22 en de Xiaomi SU7 Ultra ’25.

Pure race ’22 Porsche 911 GT3 R, track-bred ’24 Elantra N TC, and a 1,548 ps Xiaomi SU7 Ultra EV kick off 2026. A new Extra Menu and Scapes, plus 3 new events are all part of the free content coming in Update 1.67, available starting 10pm PT Jan. 28/ 3pm JT Jan. 29. #GT7 pic.twitter.com/luTEcQd73L — Gran Turismo (@thegranturismo) January 28, 2026

Arc System Worksheeft laten weten dat de actie-avonturengame Damon and Baby vanaf 26 maart verkrijgbaar is voor de PC (Steam), PlayStation 4 en PlayStation 5.

Serie/ Films

Amazon heeft Severance-ster Ólafur Darri Ólafsson weten te strikken om Thor te vertolken in de God of War serie. Daarmee speelt hij de rol van Ryan Hurst, die de god van de donder speelde in God of War: Ragnarök. In de TV-serie vertolkt Hurst weer de rol van Kratos.

Ólafur Darri Ólafsson has been cast as Thor in the live-action ‘GOD OF WAR’ series. Coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/EimddBeeEj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 29, 2026

Trailers

Under the Island is een op de jaren ’90 geïnspireerde actie-avonturen RPG zal op 17 februari verschijnen voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Pearl Abyss heeft een nieuwe overzichtstrailer van Crimson Desert vrijgegeven, waarin we meer krijgen te weten over de wereld van de game en protagonist Pywel. De 15 minuten durende trailer zorgt ervoor dat je er helemaal klaar voor bent als de game op 19 maart verschijnt.

Mocht je nog niet overtuigd zijn van Code Vein 2 heeft Bandai Namco een video vrijgegeven waarin het eerste uur van de game te zine is. De game is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Pak de popcorn er maar bij!

De piratengame Pirate VR: Jolly Roger komt op 5 februari naar Oculus Quest 3 en 3S. De game verscheen eerder al op Steam en PlayStation VR en is dus binnenkort ook op de Quest te spelen.

Nintendo heeft een trailer vrijgegeven van de Virtual Boy games die naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket komen. Games als 3-D < style=”color: turquoise;”strong>TETRIS, Galactic Pinball, GOLF, The Mansion of Innsmouth, RED ALARM, Teleroboxer en Virtual Boy Wario Land komen op 17 februari en later dit jaar volgen D-HOPPER, Mario Clash, Mario’s Tennis, Jack Bros., SPACE INVADERS VIRTUAL COLLECTION, VERTICAL FORCE, Virtual Bowling, V-TETRIS en ZERO RACERS.

De stemactrice Eman Ayaz, die de stem van prinses Farah in de Prince of Persia: Sands of Time remake insprak, vernam via de media dat de game werd geannuleerd. In een video op YouTube laat ze weten dat dit voor haar het “meest verwoestende moment uit haar carrière” is.

Anissa en Lucan zullen meestrijden in de Invincible VS. In een video zien we de twee hun moves tonen. De drie-versus-drie fighter van Quarter Up verschijnt op 30 april voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Er is een nieuwe trailer van Greedfall The Dying World vrijgegeven waarin we kennis maken met protagonist Kurnaz. De game is inmiddels al verkrijgbaar op Steam via Early Access, maar zal op 10 maart de volledige release kennen en dat gebeurd daarnaast ook op de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

De sidescroller Scott Pelgrim EX is voorzien van een releasedatum. De game zal namelijk op 3 maart verschijnen voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Spelers van Dreams blijven nog steeds erg creatief. Zo hebben ze de P.T. demo nagemaakt. De demo was een aantal jaar geleden eigenlijk bedoeld als voorproefje voor een nieuwe <strongstyle=”color: turquoise;”>Silent Hills. Helaas werd die game door Konami geannuleerd en werd de demo van de PlayStation Store verwijderd. De hype rondom de demo was zo hoog dat consoles met de demo erop veel meer geld opleverde. Mocht je de demo nog nooit hebben gezien of gespeeld, kan dat nu via Dreams!

Geruchten

De remake van Resident Evil: Code Veronica zou volgens NatetheHate in ontwikkeling zijn en begin volgend jaar moeten uitkomen.

Yes, Code Veronica is being remade & deep in development. Target of release is first half 2027. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 23, 2026

Fans hoopten na het succes van de remake van Resident Evil 4 dat het vijfde deel eerst zou worden voorzien van een remake, maar Capcom wil eerst Code Veronica en Zero opnieuw uitbrengen.

Volgens insider Kepler2 komt er een OLED-versie van de PlayStation Portal. Op Neogaf geeft hij te kennen dat Sony daarnaast nog een eigen handheld in ontwikkeling heeft, die gebruik maakt van de RDNA 5, de graphicsarchitectuur van AMD. Deze handheld zou pas op zijn vroegst eind 2027/ begin 2028 gaan verschijnen.