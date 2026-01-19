“Volgende Resident Evil remake is Code Veronica”

Capcom is volgens een bekende insider niet bezig met een remake van Resident Evil 5, maar een van Code Veronica.

Insider Dusk Golem laat namelijk weten (via VGC) dat hij heeft vernomen dat Code Veronica in ieder geval eerst een remake zal krijgen en niet Resident Evil 5.

No, there is NOT a Resident Evil 5 Remake that’s going to be announced this year. Instead, later this year a RE Remake that starts with “(C)” & ends “(ode Veronica)” is going to be announced, I promise you. Her thing is something else not a remake of RE5. https://t.co/RCO05v6QS3 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 17, 2026

Resident Evil: Code Veronica verscheen oorspronkelijk in 2000 voor de SEGA Dreamcast en kwam een jaar later naar de PlayStation 2 en in 2003 ook naar de Nintendo GameCube. In de game volgen spelers het avontuur van Claire Redfield en Albert Wesker.

Na het succes van de eerdere remakes van Resident Evil wilden fans blijkbaar liever daar een remake van dan het vijfde deel. Hier lijkt Capcom dus ook gehoor aan te geven, al heeft het natuurlijk nog niks officieel bevestigd. Er gaan overigens al enige tijd geruchten over een mogelijke remake van Code Veronica, maar ook die kunnen we vooralsnog met een korrel zout nemen. Mocht er iets veranderen, laten we het jullie uiteraard weten!