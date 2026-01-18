Metroid Fusion Nu Speelbaar op Nintendo Switch

Nintendo heeft Metroid Fusion toegevoegd aan het aanbod van Game Boy Advance, Nintendo Classics voor leden van Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Daarmee is een van de meest geliefde en spannende delen uit de Metroid-reeks opnieuw toegankelijk op moderne hardware.

Met de toevoeging van Metroid Fusion breidt Nintendo zijn retro-aanbod verder uit en krijgen zowel nieuwe spelers als fans van het eerste uur de kans om deze iconische titel (opnieuw) te beleven, waar en wanneer ze maar willen op de Nintendo Switch.