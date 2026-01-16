High On Life 2 naar de Switch 2, “volgende Persona” komt eraan en meer in overig nieuws week 3

De maand januari is alweer voor de helft voorbij en langzaamaan komen de eerste grote titels in het vizier. Ook is er nog steeds genoeg te melden en hebben we alle overige nieuwtjes weer op een rijtje gezet!

Nieuws

Goed nieuws voor degene die High on Life 2 op de Switch 2 willen spelen: ontwikkelaar Squanch Games heeft namelijk aangekondigd dat de game naar Nintendo’s nieuwste console komt. De game verschijnt echter wel iets later, namelijk op 20 april, waar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X-gebruikers al vanaf 13 februari aan de slag kunnen.

HIGH ON LIFE 2 IS COMING TO NINTENDO SWITCH 2! AND you can pre-order physical editions TODAY, because why settle for a digital copy when you could eternally admire the work of a comedy classic on your shelf? AMAZON 🔗:https://t.co/EioRcM5y4u pic.twitter.com/C0rAxbdhL7 — High On Life (@highonlifegame) January 13, 2026

Het lijkt erop dat The Division een “Definitive Edition” gaat krijgen. Tijdens het Japanse esportsevenement FPS Day werd een poster gespot met daarin de game. Tot dusver werd er nooit een dergelijke editie van de game aangekondigd, dus lijkt het erop dat we die binnenkort krijgen.

Onlangs liet Ubisoft nog weten dat The Division 3 in volledige productie is en een “monster van een game” zal worden, die net zoveel impact moet hebben als het eerste deel.

Goed nieuws voor de fans van Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: er zijn namelijk één miljoen exemplaren van de game verscheept. Daarnaast kondigt Square Enix aan om met updates te zullen komen die de game nog leuker en toegankelijker moeten maken voor een groter publiek.

SEGA en Atlus lijken zich klaar te maken om het “volgende deel” van Persona uit de doeken te gaan doen. Als je de omschrijving van de officiële website op Google op zoekt staat namelijk het volgende bericht:

The Asian Persona 30th Anniversary Website Google snippet mentions “the next chapter of the series” pic.twitter.com/vOil2R8HBK — Faz (@ScrambledFaz) January 9, 2026

Final Fantasy 7 Remake Intergrade verschijnt op 22 januari voor de Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 en komt met de Streamlined Progression modus. Hierdoor kun je de game puur spelen voor het verhaal en krijgen spelers onbeperkt HP en MP en brengen alle aanvallen 9999 HP schade aan, waardoor gevechten super snel geklaard zijn. Deze modus zal overigens op dezelfde dag naar de PC en PlayStation 5-versie komen.

To celebrate Final Fantasy VII Remake Intergrade launch day on Nintendo Switch 2 & Xbox, a patch for the PS5 and PC versions will launch next Thursday. This introduces Streamlined Progression, including the ability to keep HP and MP topped up, and always hit for 9,999 damage! pic.twitter.com/XMuEdhreTP — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) January 15, 2026

Sheva Alomar, de stemactrice achter Karen Dyer uit Resident Evil 5 heeft een mysterieus bericht op social media geplaatst. Het lijkt erop dat de remake van het vijfde deel in maart officieel uit de doeken wordt gedaan!

Deze week kondigde LEGO al de Pokémon sets aan, waaronder eentje van 650 euro, maar ook lekte er deze week een nieuwe Ocarina of Time set. Deze is geïnspireerd op het laatste gevecht tussen Ganon en Link. De set kost 120 euro en moet dit jaar nog verschijnen.

Serie/ Films

Amazon heeft voor het eerst een foto gedeeld met daarop Sophie Turner als Lara Croft. Zij gaat na Angelina Jolie en Alicia Vikander de rol op zich nemen en zal dat doen in de Tomb Raider tv serie van Amazon. We kennen Turner natuurlijk van Game of Thrones, waar ze de rol van Sansa Stark op zich nam.

First look at Sophie Turner as Lara Croft in the live-action ‘TOMB RAIDER’ series Coming soon to Prime Video pic.twitter.com/yZ4pWV42bH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2026

Ook heeft Amazon hun Kratos gevonden voor de komende God of War serie en het is Ryan Hurst die de rol op zich mag nemen. Hurst verzorgde ook al de stem van Thor in God of War Ragnarok, dus wat dat betreft weet hij wel het een en ander van het verhaal.

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

Eind vorig jaar werd er al gespeculeerd over een Fallout Shelter serie op Amazon en deze week heeft het bedrijf laten weten dat ze bezig zijn met het casten van een crew voor de show.

Good morning, prospective Vault Dwellers! In order to best serve you in What Comes Next, we need volunteers for a very real, very scientific opportunity to beta test a better society. Visit this website if you’d like to join Fallout Shelter, a new series full of escalating… pic.twitter.com/hCr0TxmNOn — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 15, 2026

Trailers

Code Vein 2 krijgt op 23 januari een “character creator demo”, waarin je dus je eigen personage kunt maken, Magmell Institute kunt verkennen en de fotomodus van de game kunt proberen. Uiteraard kun je jouw personage meenemen naar de volledige release op 30 januari.

Netease heeft een nieuwe video van Sea of Remnants vrijgegeven waarin we verschillende aspecten van de gameplay te zien krijgen. Zo kun je jezelf volgieten met drank, maar ook gevechten gaan op zee en de wereld te verkennen. Op 8 februari zal er een bèta van de game worden gehouden, waarvoor je via deze site een kans kunt maken om deel te nemen.

Tijdens de New Game Plus show werd er nieuwe beelden getoond van The Expanse: Osiris Reborn getoond. Gedurende de beelden vertellen enkele ontwikkelaars meer over de game. Zoals het feit dat keuzes die spelers maken consequenties kan krijgen in het verloop van de game.

SEGA viert dit jaar het 35 jarige bestaan van a en komt dit jaar met allerlei acitiviteiten, waaronder digitale content, concerten en nog veel meer. Om je alvast in de stemming te brengen, is er een nieuwe video vrijgegeven.

De Sims 4 krijgt op 12 februari een nieuwe uitbreiding genaamd Koninklijke Legacy. Check hier de eerste beelden!

Er is een nieuwe trailer van Code Vein 2 vrijgegeven waarin we kennismaken met het personage Zen Gryfgote. De game ligt op 29 januari in de winkels voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Geruchten

Volgens Jez Corden van de Xbox Two Podcast heeft Ninja Theory de ontwikkeling van de horrorgame Project Mara (tijdelijk) stilgezet om Hellblade 3 te kunnen maken. Eerstgenoemde werd al in 2020 aangekondigd en mocht je het vergeten zijn, is hier de teaser trailer ervan nog eens te bekijken.