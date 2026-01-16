Forza Horizon 6 lijkt in mei te gaan verschijnen

Microsoft lijkt per ongeluk de releasedatum van Forza Horizon 6 al te hebben verklapt.

Microsoft leek de releasedatum voor Forza Horizon 6 tot de Xbox Developer Direct te bewaren, maar heeft per ongeluk promotiemateriaal voor de game op het internet geplaatst.

Op de promotiemateriaal staat vermeld als je de standaard editie pre-ordert je de Ferrari J50 in je garage kunt verwachten. Echter staat er ook vermeld wat je krijgt als je de Premium editie besteld. Dan krijg je onder andere 4 dagen eerder toegang en kun je blijkbaar al op 15 mei aan de slag met de nieuwste racegame van Playground Games. Check hieronder het materiaal maar zelf.

Dit zou betekenen dat de standaard editie op 19 mei moet verschijnen. Dat is op een dinsdag, dus dat klinkt aannemelijk. Zodra we een update krijgen of de officiële releasedatum laten we het jullie uiteraard weten!