Epic Games bereidt je voor op de komst van Styx: Blades of Greed

Epic Games geeft deze week de twee sequels op Styx: Blades of Greed gratis weg, zodat je voor de release helemaal bij bent!

De stealthy games Styx: Master of Shadows en Shards of Darkness zijn tot 22 januari 19:00 gratis te scoren in de Epic Games Store. Om je een beter beeld te geven van de games kun je het beste de onderstaande video’s even bekijken!

Styx: Blades of Greed verschijnt op 19 februari voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Je hebt dus nog ruim een maand de tijd om je helemaal voor te bereiden!