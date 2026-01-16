Arc Raiders spelers kunnen dit jaar “meerdere levels” verwachten

Arc Raiders is met ruim 12 miljoen verkochte exemplaren een ongekende hit van vorig jaar, maar spelers zullen ook dit jaar nog vele uren in de game kunnen steken!

De ontwikkelaar belooft de game ook dit jaar vers te houden voor de spelers en laat tussen neus en lippen door weten dat er “meerdere levels” dit jaar aan de extraction shooter worden toegevoegd.

In een interview met Gamesradar deelt design lead Virgil Watkins wat informatie over het verleden, de tegenwoordige tijd en de toekomst van Arc Raiders.

Onlangs werd Stella Montis als nieuw level aan de game toegevoegd en deze is meer gefocust op PvP gevechten. Fans willen echter nog meer nieuwe levels hebben en daarop heeft Watkins een reactie gegeven.

“Hoe kunnen we – niet per se door de moeilijkheidsgraad steeds verder op te voeren, maar – je steeds een nieuwe manier van spelen en een nieuwe aanpak bieden, waardoor je andere beslissingen moet nemen met dingen die je al in één context gebruikte, en ze op een andere manier in een andere context inzetten? En hoe kunnen we de speler meer opties geven, zoals: kunnen ziplines nu op deze manier gebruikt worden? Of: heb ik nu veel meer mogelijkheden voor dingen zoals mijnen en geluidsmakers vanwege de manier waarop dit level in elkaar zit en gespeeld wordt, dat soort dingen.”

Watkins liet vervolgens doorschemeren dat er dit jaar meerdere levels zullen verschijnen:

“Er komen dit jaar meerdere maps uit, en ik denk dat ze qua grootte zullen variëren om verschillende soorten gameplay mogelijk te maken. Je zult dus misschien kleinere levels zien, en misschien ook wel grotere dan de levels die we nu hebben.”

Zijn jullie al aan de slag gegaan met Arc Raiders? Zo ja, is de game al toe aan wat nieuwe levels?