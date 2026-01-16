Julian Gerighty verlaat Ubisoft voor Battlefield Studios

Julian Gerighty, de producer van The Division reeks verlaat Ubisoft Massive nadat hij er 27 jaar werkzaam was.

Julian Gerighty is voornamelijk bekend als de producer van The Division games en zal dus nu werken aan een hele andere shooter. In een bericht op social media bevestigt de studio van Ubisoft zijn vertrek:

Once an Agent, always an Agent. We’re thankful for everything you gave this universe. You’ll always be part of it. Good luck at @EA_DICE, @jgerighty 🧡 pic.twitter.com/QlzuV4XtVV — Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) January 16, 2026

De timing is echter wel opmerkelijk te noemen. Gerighty sprak onlangs over The Division 3 en noemde het “een monster van een game” die net zoveel impact moet hebben als het eerste deel.

Wat zijn rol bij Battlefield Studios gaat worden, is nog niet bekend. Deze studio’s bestaande uit DICE, Criterion, Ripple Effect en EA Motive hebben vorig jaar Battlefield 6 uitgebracht en dat is een enorm succes gebleken.

Julian Gerighty werkte sinds 1999 bij Ubisoft en heeft naast The Division ook aan games als Star Wars: Outlaws en The Crew gewerkt. Wat dat betreft haalt EA wel flink wat ervaring in huis!

Ondanks dat goede nieuws sloot het bedrijf vorig jaar wel af met het treurige auto-ongeluk van Vince Zampella, die daarbij om het leven kwam.