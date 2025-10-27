Review: Battlefield 6 – grandioze comeback!

Battlefield kent vele ups en downs in zijn geschiedenis en nu Battlefield 6 uit is, hebben we gekeken of deze game een stijgende lijn in kan zetten of niet. Weet de game weer die magistrale Battlefield momenten te brengen? Je leest het in de review!

Een korte chaotische campagne

DICE was ervan overtuigd dat Battlefield spelers geen singleplayer nodig hadden toen zij Battlefield 2042 uitbrachten, maar het bleek toch dat die fans juist wel graag een verhalende modus hadden. Deze keert dan ook terug in Battlefield 6. Daarin zijn meerdere landen die zich bij de Navo stonden aangesloten een nieuwe alliantie gestart, aangezien ze alles behalve tevreden zijn met hoe de militaire macht zijn zaakjes regelt.

Wanneer blijkt dat de Pax Armata alliantie geen vriendelijke intenties heeft, begint jouw missie om hun een halt toe te roepen. Wat volgt is een ongeveer vijf en half uur durende singleplayer, die eigenlijk het beste gezien kan worden als een voorbereiding voor het “echte werk”: de multiplayer.

Het verhaal is niet bepaald schokkend en neemt je naar verschillende locaties waarin je de verschillende personages uit je squad onder de knoppen krijgt. Uiteraard bestaat het team uit soldaten uit verschillende classes en hierdoor krijg je alvast een blik op wat voor soort gadgets en wapens je te wachten staat. Soms zo erg dat je even niet in de gaten hebt dat er een vijand naast je teamgenoot staat en je bijna wordt doorzeeft!

Ik moet zeggen dat ik me eigenlijk wel vermaakt heb met de singleplayer. Hoewel de tegenstanders vaak niet echt heel erg slim het gevecht aan gingen en soms ook je door computergestuurde teamgenoten gewoon in de weg liepen of gewoon naast een vijand stonden. Daarentegen was het wel gaaf om het gevecht met Pax Armata aan te gaan en te zien hoe het conflict tot een hoogtepunt komt.

Het echte werk

Echter kun je in alles wel zien dat de focus van Battlefield Studios op de multiplayer lag. Dit moest ook immers wel nagenoeg perfect gaan en daarin zijn de ontwikkelaars geslaagd. Het team is weer terug gegaan naar de roots van de serie en heeft de specialisaties uit het vorige deel weer geruild voor het oude vertrouwde classe systeem.

Elke classe heeft zijn sterke punten: een support classe is beter met LMG’s en een Scout classe juist weer met langeafstandswapens. Je kunt echter wel alle wapens bij elke classe gebruiken, maar dan lever je dus wel wat in doordat je expertise ergens anders ligt. Wil je echter als assault classe een SMG gebruiken, kan dat gewoon. Overigens is dit wel de enige classe die twee primaire wapens kan gebruiken.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan met de verschillende classe en wat hun voordelen zijn, maar je begrijpt waarschijnlijk wel dat de support classe bijvoorbeeld veel sneller teamgenoten kan reviven en dat een engineer juist ervoor kan zorgen dat tanks en helikopters langer kunnen blijven werken door hun repair tool. Het is aan jouw om te bepalen welke classe je beter past en of je gaat voor de ondersteunende classe of juist het type soldaat dat voor de epische Battlefield momenten gaat!

De multiplayer bestaat uit diverse modi voor zowel grote als de kleinere levels. Uiteraard zijn de bekende modi als Conquest, Rush, maar ook Team Deathmatch van de partij en is er ontiegelijk veel content om vrij te spelen.

Ik denk dat ik zo’n 30 uur in de multiplayer heb zitten en heb nog steeds een berg aan wapens niet eens vrijgespeeld, laat staan alle attachments ervoor! Het was in het begin ook wel een behoorlijke grind om XP voor je rank en je wapens te verzamelen, maar gelukkig is dat inmiddels al wel versoepeld, maar alsnog heb je nog ontzettend veel content om vrij te spelen. Het komt jammer genoeg zelden voor dat ik tijdens het schrijven van de review al zin heb om weer verder te kunnen gaan, want wat is deze game zo vet om te spelen!

Battlefield momenten

Immers brengt de Battlefield series wat geen andere serie heeft: een totale chaos met daarin de vetste momenten die je tijdens gamen kunt ervaren. Denk hierbij het neerschieten van een helikopterbestuurder om die vervolgens in een gebouw zien te crashen en het gebouw aan flarden zien gaan. Battlefield 6 kent namelijk destructie en vele gebouwen kunnen (grotendeels) worden gesloopt.

Zo kun je vijanden die zich schuil denken te houden letterlijk opblazen door de muren om het gebouw waar diegene zich bevindt op te blazen. Daarentegen moet je dus zelf ook rekening houden met het feit dat je eigenlijk nergens helemaal veilig bent. Het is soms wel jammer dat de destructie in de game zijn limieten kent, maar dat is ook wel logisch. In een potje Conquest of Escalation zou het immers kunnen betekenen dat na zo’n 30- 40 minuten er niks meer van het level over zou blijven.

Maar Battlefield 6 biedt dus nog veel meer van die typische Battlefield momenten die het juist zo gaaf maken om deze game te blijven spelen. Alleen al met het gebruik van de verschillende voertuigen, waaronder tanks, helikopters en jets voor wat voor een chaos en onheil je kunt zorgen. Al zul je voor de laatste twee genoemde voertuigen toch wel echt even moeten oefenen met de controls (althans ondergetekende in ieder geval wel).

Battlefield is weer terug!

Call of Duty had het de afgelopen jaren heel makkelijk zonder echte grote concurrentie en dat was ook wel te merken ook, al is dat voer voor een andere discussie. Nu EA heel slim is geweest om Medal of Honor en Call of Duty veteraan Vince Zampella aan het roer te zetten van hun grote first person shooter franchise zet de franchise een behoorlijk grote stap de toekomst in. Na Battlefield 2042 leek dit bijna niet meer mogelijk, vanwege de haat die de game kreeg, maar gelukkig bewijst Battlefield Studios dat de franchise er nog voorlopig blijft en sterker is dan ooit tevoren!

Uitgever: Electronic Arts

Ontwikkelaar: Battlefield Studios

Releasedatum: 10 oktober 2025

Platformen: PC, Playstation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: Lenovo Legion 7