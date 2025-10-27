Battlefield 6 Battle Royale modus RedSec vanaf morgen speelbaar

Het gonsde al van de geruchten over de Battle Royale van Battlefield 6 en vandaag heeft EA bevestigd dat de free-to-play game vanaf morgen te spelen is.

De Battle Royale modus voor Battlefield 6 was al door EA en Battlefield Studios aangekondigd, maar een releasedatum was men ons nog schuldig. Er werd al gespeculeerd dat de modus gelijktijdig met het eerste in-game seizoen zou verschijnen en dat is nu ook door de betrokken partijen bevestigd.

De Battle Royale wordt, net als concurrenten Call of Duty: Warzone en Fortnite, een free-to-play game. Je hoeft dus niet Battlefield 6 te kopen om de modus te kunnen spelen, al raden wij dat wel aan! Je kunt vanaf 28 oktober (morgen) om 16:00 aan de slag met de modus en rond die tijd zal ook de launch trailer ervan verschijnen.

EA heeft verder nog geen details vrijgegeven, behalve dat de modus zal bestaan uit potjes met 100 spelers en bij de lancering zullen er alleen duos en quads van de partij zijn. Dus solospelers zullen vooralsnog af moeten wachten of een andere Battle Royale spelen.