Battle Royale van Battlefield 6 schijnt echt op 28 oktober te komen

De Battle Royale modus van Battlefield 6 lijkt echt op 28 oktober te komen, ondanks dat er nog niks officieels is gemeld door EA of Battlefield Studios.

Vorige maand claimde X-gebruiker ModernWarzone al dat de Battle Royale modus bij de lancering van het eerste in-game seizoen van start zou gaan. Nu heeft EA er in de trailer voor het seizoen nog niks van laten zien, maar is hij er nog steeds van overtuigd dat het gaat gebeuren.

Dataminers hebben namelijk in de EA App content gevonden met de codenaam ‘Granite’. De insider die vaak juiste informatie over shooters als Call of Duty en Battlefield naar buiten brengt, is er zeker van dat het gaat om de Battle Royale modus. Daarbij wordt hij ook nog eens bijgestaan door journalist en insider Tom Henderson.

BREAKING: A new content drop for Battlefield 6 that is NOT Season 1 codenamed “Granite” with release date of October 28th has been datamined from the EA App. 🗓️ Think it’s safe to say this is the BF6 Battle Royale. 🪂 Thanks to @onebattlefield for sending the info over to me 🫡 pic.twitter.com/H3xaZpWmne — ModernWarzone (@ModernWarzone) October 23, 2025

De Battle Royale werd eerder al door Battlefield Studios bevestigd, nadat er eerder al veel details lekte. In een bericht op X werden al de eerste details onthuld, maar we hebben tot op heden nog geen releasedatum gekregen. Deze zou ook nog niet in steen zijn gegraveerd, aangezien EA eerst de resultaten van Battlefield Labs wilden zien.

Battlefield 6 is sinds 10 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Er werden in mum van tijd zeven miljoen exemplaren verkocht en de game kende een piek van 747.440 gelijktijdige spelers op Steam. Kijken jullie uit naar de Battle Royale of vinden jullie de game zo al goed genoeg?!