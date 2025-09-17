Battle Royale modus Battlefield 6 verschijnt mogelijk op 28 oktober?

Volgens een bekende insider qua shooters zal de Battle Royale van Battlefield 6 al op 28 oktober moeten verschijnen.

Insider ModernWarzone, die in het verleden al vaker details van shooters als Battlefield en Call of Duty eerder naar buiten bracht dan de uitgevers, laat dit weten via een bericht op X. Dit zou betekenen dat de modus al 18 dagen na de release zou verschijnen. Dit is best opmerkelijk, aangezien Warzone pas in maart na de release verscheen. Wel laat de insider weten dat de releasedatum kan worden verschoven, aangezien de modus nog wordt getest in Battlefield Labs. Daar kregen we onlangs nog wat beelden van te zien.

SOURCES: Battlefield 6 Battle Royale is currently planned to launch on October 28th, 18 days after the launch of the game. This date is subject to change as always, especially with the BR currently in testing in BF labs, but I’ve heard it is the current plan for launch. pic.twitter.com/swxaphlgzF — ModernWarzone (@ModernWarzone) September 16, 2025

In een ander bericht op X laat producent David Sirland weten dat in de Battle Royale modus dezelfde destructie zit als in de multiplayer. Dat betekent dat veel gebouwen wel om te blazen zijn, maar dat dit ook grenzen kent. Volgens de producent is het afhankelijk is van de materialen waar de gebouwen van gemaakt zijn. Hij is van mening dat alles kapot kunnen maken geen goed idee is. Immers zorgen half vernietigde gebouwen ook voor nieuwe tactieken.

Same systems, still leave designed aftermath rubble. Heavily depends on the type of house and materials. Just destroying everything isn’t a good idea – we know this. It’s not hard to do that either, in fact what we are doing is much harder to get readable, and playing great — David Sirland (@tiggr_) September 13, 2025

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober 2026 voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De ontwikkeling van de Xbox Series S-versie zorgde niet alleen voor wat frustratie, maar ook dat alle andere versies nog soepeler lopen. Op 26 september zal EA meer van de singleplayer gaan tonen tijdens de Tokyo Game Show.