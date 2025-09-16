Capcom gaat Leon Kennedy voor Resident Evil Requiem 9 volgende week onthullen?!

Volgens de betrouwbare insider Dusk Golem gaat Capcom volgende week onthullen dat Leon Kennedy van de partij is in Resident Evil Requiem.

Hoewel Capcom nog niks heeft onthuld over een mogelijke onthulling/ livestream denkt de insider dat dit gaat gebeuren tijdens een nieuwe State of Play/ PlayStation Showcase. Een dergelijke evenement wordt al enige tijd in de wandelgangen genoemd en daar zou mogelijk ook de trailer van Marvel’s Wolverine worden getoond.

Hoe dan ook is dit natuurlijk allemaal puur speculatie en raden we je aan om het geheel met een flinke korrel zout te nemen. Kijken jullie al uit naar Resident Evil Requiem?!