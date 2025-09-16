Tom Henderson verwacht dat GTA 6 wordt uitgesteld naar oktober 2026

Tom Henderson, insider en journalist van Insider Gaming, verwacht dat GTA 6 nog een keer uitgesteld gaat worden. Hij vermoedt dat de game pas in oktober van volgend jaar gaat verschijnen.

In een recente podcast zegt de journalist: “Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat de game in mei uitkomt. Ik zie het niet gebeuren. Alles wat ik hoor lijkt niet te suggereren dat dit staat te gebeuren”. De journalist meldt er wel bij dat hij nog niet genoeg heeft gehoord of de game definitief uitgesteld gaat worden, echter is hij er wel van overtuigd dat Rockstar “zo perfectionistisch is” dat ze de game eerder uitstellen dan niet perfect afleveren.

Het is dus nog niet bevestigd dat GTA 6 daadwerkelijk wordt uitgesteld en vooralsnog staat de game gewoon op 26 mei 2026 op de planning. Take-Two heeft overigens meerdere malen bevestigd dat de game dan zal verschijnen, al kunnen we dat ook niet voor de volle 100 procent serieus nemen. Tot eerder dit jaar zei men ook dat de game “gewoon in 2025” zou moeten verschijnen.