Assassin’s Creed Shadows-uitbreiding, Claws of Awaji, nu verkrijgbaar

De Claws of Awaji uitbreiding voor Assassin’s Creed Shadows is nu gratis beschikbaar voor spelers die de game via pre-order hebben aangeschaft, maar is ook als standalone verkrijgbaar op alle platformen.

Claws of Awaji is ontwikkeld door Ubisoft Bordeaux en biedt meer dan 10 uur aan nieuwe content, met een gloednieuwe regio en een nieuw verhaal dat het verhaal van Naoe en Yasuke verder uitbreidt. Spelers moeten het hoofdverhaal hebben uitgespeeld voordat ze toegang krijgen tot de content, gezien de uitbreiding zich afspeelt na de gebeurtenissen van de basisgame.

Het avontuur begint wanneer Naoe naar het geheimzinnige eiland Awaji reist, op zoek naar een mysterieuze shinobi. Daar gaat ze samen met Yasuke de confrontatie aan met de gevaarlijke Sanzoku Ippa, een meedogenloze factie die de vrede op het eiland bedreigt. Tijdens hun nieuwe reis ontdekken spelers levendige steden en adembenemende maritieme landschappen, maar moeten ze alert blijven, want hinderlagen en valstrikken maken al snel duidelijk dat ze verre van welkom zijn op Awaji…

Claws of Awaji voegt een overvloed aan nieuwe content toe aan Assassin’s Creed Shadows, waaronder nieuwe wapenvaardigheden, bepantsering en uitrusting voor zowel Naoe als Yasuke, die allemaal worden overgenomen in de basisgame. Deze upgrades geven spelers het voordeel dat ze nodig hebben om het op te nemen tegen dodelijke tegenstanders op Awaji, waaronder nieuwe soorten vijanden en uitdagende eindbazen.

Alle spelers van Assassin’s Creed Shadows, ongeacht of ze toegang hebben tot de uitbreiding, krijgen een gratis nieuwe quest die een nieuw wapen ontgrendelt voor Naoe: de Bo Staff. De Bo is snel, wendbaar en gemaakt voor vloeiende combo’s en creatieve aanvallen, waarmee spelers snel achter elkaar meerdere vijanden raken. Spelers van de Claws of Awaji-uitbreiding krijgen toegang tot legendarische Bo-staven met unieke gravures, die alleen verkrijgbaar zijn op het eiland Awaji.

De uitbreiding Claws of Awaji verschijnt enkele maanden na de release van Assassin’s Creed Shadows. In die periode zijn er verschillende nieuwe functies toegevoegd zoals New Game+, de nieuwe moeilijkheidsgraad Nightmare en een update die op 11 september is uitgebracht. Deze laatste bevat verbeteringen die door de community zijn gevraagd waaronder de mogelijkheid om de tijd vooruit te spoelen en automatisch de mist van de kaart van een regio te verwijderen zodra alle synchronisatiepunten zijn voltooid.

Assassin’s Creed Shadows is sinds 20 maart verkrijgbaar en scoorde een 8 in onze review. Volgens de laatste geruchten is de game ook in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2 en als Star Wars Outlaws het voorproefje was, laat maar vooral komen!