Review: Star Wars Outlaws op de Switch 2 – Een meer dan geslaagde port!

Vorig jaar verscheen de eerste open wereld Star Wars-game van Ubisoft op de current-gen consoles en PC. Nu de Switch 2 uit is, heeft de uitgever Star Wars Outlaws ook ontwikkeld voor de nieuwste console van Nintendo. Of dat een succes is, lees je in de review!

Ik kan me Gamescom 2024 heel goed herinneren, omdat we de code van Star Wars Outlaws op de dag van vertrek in de mail kregen. Dat werd uiteindelijk een grote koffer mee, zodat de PlayStation 5 ook naar Keulen kon. Na een paar uur spelen, wisten we dat dit wel eens een hele gave game kon worden en dat bleek dan uiteindelijk ook zo te wezen!

Mocht je meer willen weten over wat we destijds van de game vonden en wat er allemaal te verwachten is, lees vooral de review via de link hierboven. Voor de Switch 2-versie vertellen we even snel waar het over gaat en duiken we vooral in op de features van die versie!

Van helemaal Nix iets opbouwen

In Star Wars Outlaws volgen we het avontuur van Kay Vess en haar kompaan Nix en waar een overval compleet de mist in gaat en zij daarna in het grote universum de kans krijgt om de overval opnieuw te doen. Uiteraard wel met het idee dat ze er nu wel met de buit ervandoor gaat.

Je leert in de game om een manier te vinden om met de verschillende criminele organisaties om te gaan en welke voordelen je dat oplevert, maar ook welke risico’s dit met zich meeneemt. Als je namelijk niet goed bevriend bent met een van deze organisaties zullen ze het vuur openen als je in hun territorium komt en zullen missies een stuk moeilijker worden om te voltooien. Gelukkig kun je daar verandering in brengen door wat taken voor hun te volbrengen en zo genoeg krediet op te sparen dat je alsnog wordt getolereerd.

Wat volgt is een avontuur die je langs allerlei bekende, maar ook nieuwe locaties brengt uit het Star Wars-universum. Aangezien de game zich afspeelt tussen Empire Strikes Back en Return of the Jedi kom je ook een hele rits aan bekende personages tegen, zoals Jabba the Hutt (die ook de leider is van een van de criminele organisaties). De game is wat dat betreft echt een ode aan de originele trilogie en is zeker de moeite waard om alleen daarvoor gespeeld te hebben!

Sceptisch

Voor de game in de mail verscheen, was ondergetekende erg sceptisch erover. Zo hadden games als The Outer Worlds op de eerste Switch voor een behoorlijk zure nasmaak gezorgd wat beteft third party games op de eerste Switch. Datzelfde gevoel had ik ook tijdens de Nintendo Experience waar games als Cyberpunk 2077 en Hogwarts Legacy niet bepaald soepel leken te lopen op de Switch 2. Echter was van eerstgenoemde een oudere versie van de game (waarom je die dan demonstreert is een discussie voor een andere tijd), dus vandaar dat we er nog niks over hadden geschreven. Gelukkig maar, want de releaseversie was van wat ik lees en op YouTube zie wel een stuk beter dan die versie.

Gelukkig is dat bij Star Wars Outlaws niet het geval. Hoewel de game grafisch wel iets moet inleveren in zowel handheld als docked versie, draait de game erg soepel op Nintendo’s nieuwste console en ziet het er nog steeds meer dan prima uit. Sterker nog, soms keek ik echt even na de Switch 2 Pro Controller om te kijken of ik niet per ongeluk de PlayStation 5-versie had opgestart.

Ik was zo blij dat Ubisoft heeft laten zien dat een game wel degelijk goed geoptimaliseerd kan worden voor de minder krachtige Switch 2. Al waren er helaas wel een paar keer dat de game crashte en afgesloten werd. Dit lijkt na de release van de laatste patch al een stuk verbeterd, maar van het weekend heb ik het nog een keer ervaren. Het viel overigens wel op dat dit vaak gebeurde in gebieden waar veel personages rondliepen, maar het voelde vaak helaas nog wel heel willekeurig.

Ook een opmerkelijk detail is dat je de scenes waarin je in je ruimteschip opstart om weg te vliegen wel kunt skippen, maar dat de scene alsnog zo lang duurt dat je niet het idee hebt dat je het ook maar iets aan tijd oplevert. Ach het blijft natuurlijk ook gewoon heel vet om door de luchtwolk te vliegen en uiteindelijk in het duistere ruimte te komen. Om vervolgens met lichtsnelheid naar de volgende planeet te gaan!

Helaas heeft Ubisoft ook niet gebruik gemaakt van de muisbesturing van de nieuwe joy-cons en vond ik dat ook wel jammer. Al moet ik ook stellen dat ik het merendeel van de game gewoon met de Switch 2 pro controller heb gespeeld, dus dit ook niet heel erg kan vinden. Al zou het misschien wel een reden kunnen wezen om de joy-cons vaker te gebruiken.

Smaakt naar meer!

Waar de eerste Switch op de redactie eigenlijk alleen gebruik werd voor first party en indie games (zoals Hollow Knight), lijkt de Switch 2 de weg naar third party games wel meer te hebben geopend. Helemaal als uitgevers games zo optimaliseren als Ubisoft dat met Star Wars Outlaws heeft gedaan. Ik had echt niet verwacht dat deze game zo soepel zou draaien, zonder daar heel erg op grafisch gebied in te leveren.

Mocht je een Switch 2 in huis hebben en deze game nog niet hebben gespeeld dan is dit de ideale mogelijkheid om dat alsnog te doen. Het zal zeer waarschijnlijk nooit gaan leiden tot een vervolg, maar wie weet krabt Ubisoft nog een keer achter hun oor als deze versie toch een succes blijkt te worden!

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Massive Entertainment

Releasedatum: 4 september 2025

Platformen: Nintendo Switch 2

Gespeeld op: Nintendo Switch 2