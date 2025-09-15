Battlefield 6 krijgt console-only crossplay modus

Mocht je vinden dat Pc-gebruikers een oneerlijk voordeel hebben dan kun je in Battlefield 6 de crossplay uitzetten en alleen andere console-gebruikers tegenkomen.

Veel spelers waren bang dat de game alleen maar met crossplay gespeeld kan worden, maar dit blijkt gelukkig voor hen dus niet het geval. In een gesprek met IGN laten technisch director Christian Buhl en senior console combat designer Matthew Nickerson weten hoe crossplay in de game te werk gaat.

Laatstgenoemde laat weten dat crossplay simpel aan en uit te zetten is in het menu van de game. Bovendien zal de lobby, als een console-speler matchmaking uitvoert, voorrang geven aan andere console-spelers “binnen een bepaald tijdsbestek” en vult vervolgens de rest van de lobby, indien nodig met pc-spelers. Crossplay zal standaard aan staan en spelers die dit niet willen, zullen dat dus zelf uit moeten zetten.

Zodra je de crossplay-functie uitschakelt, wordt deze voor consoles ingeschakeld, waardoor PlayStation-spelers met Xbox-spelers kunnen spelen. Pc-spelers maken echter geen deel uit van de lobby. Als je crossplay voor consoles aan zet, krijgen consolespelers dus voorrang. Zodra de crossplay functie uit wordt geschakeld, worden alleen PlayStation- en Xbox-spelers in de lobby opgenomen.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Vandaag werd ook duidelijk dat de Xbox Series S-versie van de game ervoor heeft gezorgd dat alle games stabieler zijn geworden!