Xbox Series S-versie Battlefield 6 zorgt voor betere versies op alle platformen

EA en Battlefield Studios hadden hun handen vol om Battlefield 6 soepel op de Xbox Series S te laten lopen, maar dit proces leverde hen uiteindelijk ook weer wat anders op.

In een gesprek met Kotaku meldt Christian Buhl, de technische regisseur van de game, dat alle andere systemen profijt halen uit het optimalisatieproces voor de Xbox Series S versie.

“Onze grootste uitdaging was omgaan met het geheugen (van de Xbox Series S). De console heeft minder geheugen dan pc’s met gemiddelde specificaties. Zo’n zes tot twaalf maanden geleden beseften we dat veel van onze levels crashten op Xbox Series S.”

Hierdoor moest het team werken aan de optimalisatie van het geheugengebruik van Battlefield 6 en dit zorgde uiteindelijk ervoor dat “de game op alle platformen er stabieler van werd”, al heeft het team voor de minder krachtige console van Microsoft nog wel specifieke optimalisaties doorgevoerd. De game draait nu dus ook stabiel 60fps op de Xbox Series S.

Kotaku heeft nog wel geprobeerd te vragen naar een Switch 2-versie van de game, maar een woordvoerder kapte dit af door te stellen dat daar niets over gezegd mag worden. Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.