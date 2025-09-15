Marvel’s Wolverine verschijnt mogelijk in 2026; Venom spin-off volgt daarna

Insomniac Games zou mikken voor een release in 2026 voor Marvel’s Wolverine. Daarna zou de focus van het bedrijf worden gelegd op een Venom spin-off.

Dat meldt Mp1st in een bericht op hun website. Marvel’s Wolverine is al enige tijd in ontwikkeling bij Insomniac en werd zelfs al in 2021 aangekondigd middels een teaser trailer. De game zou volgens bronnen van de website in 2026 moeten verschijnen.

Daarna (op een nog onbekende datum) zal de spin-off van Venom moeten verschijnen. Deze symbioot had al een grote rol in Marvel’s Spider-Man 2, maar zal nu ook zijn eigen game krijgen. Dit was al niet echt een verrassing, aangezien de stemacteur Tony Todd al liet weten dat hij veel meer tekst had ingesproken. Helaas is Tony Todd in 2024 overleden.

Marvel’s Wolverine zou overigens in een komende State of Play of tijdens de Game Awards worden getoond. De trailer van de game zou in ieder geval al klaar zijn en speeltesters die de game speelden, vinden de game er fantastisch uitzien.

Sinds Marvel’s Wolverine in 2021 werd aangekondigd is het erg stil. Echter had Insomniac Games met een ransom-ware aanval te maken en heeft dit ervoor gezorgd dat ze veel aan de game hebben aangepast.