Marvel’s Wolverine aanwezig tijdens volgende State of Play?!

Marvel’s Wolverine zou oorspronkelijk dit jaar verschijnen, maar nadat er bij Insomniac werd gehackt zijn de plannen omver geschopt. Gelukkig lijkt er binnenkort een einde te komen aan de stilte rondom de game van de populaire mutant.

Insider Gaming heeft namelijk van hun bronnen vernomen dat Sony eind deze maand een nieuwe State of Play gaat houden en daarin zou Marvel’s Wolverine wel eens van de partij kunnen zijn. Deze informatie komt van meerdere bronnen, waarvan een deel dus over de State of Play spreekt en een ander deel over een mogelijke trailer van Marvel’s Wolverine.

Laatstgenoemde zijn ervan overtuigd dat de trailer van de game al klaar is, maar niet zeker of deze tijdens de State of Play wordt uitgezonden. Mocht dit niet gebeuren, zal de trailer in de “komende maanden” alsnog worden vrijgegeven en dan zou de Game Awards een logische plek zijn.

Marvel’s Wolverine werd in 2021 aangekondigd en daarna was het eigenlijk heel stil rondom de game. Eind 2023 werd Insomniac gehackt en werden er onder andere beeldmateriaal van de games gelekt, net als mogelijke games die bij de ontwikkelaar worden gemaakt. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Insomniac wat dingen heeft gewijzigd en vandaar dat het nu zo lang stil is rondom de game.

Op het moment van schrijven is het dan ook niet bekend wanneer de game moet verschijnen en is het enige wat we weten dat deze exclusief naar de PlayStation 5 zal komen. Hopelijk krijgen we in de komende weken te horen wanneer we er dan eindelijk mee aan de slag kunnen!