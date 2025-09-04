Preview: Vanran – Mooie uitdaging op kleine schaal

Op Gamescom valt er van alles te spelen: van gigantische AAA-releases tot de kleinste indieprojecten. Tussen al die titels door ontdek je soms iets bijzonders dat je verrast. Vanran, ontwikkeld door de Zuid-Koreaanse studio Becuzus, is daar een perfect voorbeeld van.



Een soulslike uit Zuid-Korea

Vanran positioneert zich duidelijk binnen het soulslike-genre. Dat betekent duistere omgevingen, uitdagende combat en een constante dreiging om bij de minste fout afgestraft te worden. Toch willen de ontwikkelaars hun eigen draai geven: spelers krijgen volgens hen de vrijheid om hun eigen combatstijl te creëren, en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan toegankelijkheid zodat ook minder doorgewinterde spelers mee kunnen doen.

De demo die wij speelden bevatte een klein gedeelte van het begin van de game. Na een korte tutorial kon je vrij de omgeving verkennen: een sombere kerker waar verschillende mensen gevangen zaten. Zoals we gewend zijn van dit genre wordt het verhaal niet direct verteld. In plaats daarvan moet je het hebben van lore, hints en environmental storytelling, waardoor je zelf puzzelstukjes bij elkaar moet leggen.

Bekend, maar effectief

Qua gameplay voelt Vanran meteen vertrouwd voor liefhebbers van soulslikes. Je hebt een stamina bar, lichte en zware aanvallen, een dodge roll, beperkte healing-items, vijanden die je graag in een hinderlaag lokken en natuurlijk de boss battles die je skills op de proef stellen.

Eerlijk is eerlijk: het is niet de uniekste soulslike die ik ooit heb gespeeld. Maar dat maakt het niet minder leuk. De combat is simpel, maar effectief en geeft precies dat bevredigende gevoel dat je verwacht: elke overwinning voelt verdiend, elke nederlaag motiveert je om het nog eens te proberen.

En dat is extra indrukwekkend wanneer je hoort dat de game op dat moment slechts 8 à 9 maanden in ontwikkeling was. Wat Becuzus in zo’n korte tijd heeft neergezet, laat zien dat ze weten waar ze mee bezig zijn.

Een gepassioneerd team

De demo eindigde met een boss battle die mij meerdere pogingen kostte. Toch bleef ik telkens terugkomen en dat is het teken van een geslaagde soulslike. Wat de ervaring extra speciaal maakte, was de manier waarop de ontwikkelaars aanwezig waren op Gamescom. Ze keken actief mee, vroegen spelers naar hun indrukken en moedigden zelfs aan tijdens de gevechten. Je merkte echt dat dit een passieproject is waar ze hun ziel en zaligheid in steken.

Wanneer kunnen we Vanran spelen?

Vanran heeft nog geen exacte releasedatum. Wel gaf Becuzus aan dat ze mikken op een release eind volgend jaar. De game verschijnt op Steam en PlayStation 5.

Eerste indruk

Vanran is misschien niet de meest vernieuwende soulslike, maar wel eentje met hart, passie en solide gameplay. Soms heb je geen revolutionaire ideeën nodig; een goede basis, sterke combat en een toegewijd team zijn genoeg om iets speciaals te maken. Als Becuzus dit niveau kan vasthouden (en uitbreiden) tot de release, dan hebben soulslike-fans er een nieuwe titel bij om naar uit te kijken.