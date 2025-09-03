Deze maand in Red Dead Online: Bonussen voor Collectors, gratis snel reizen, nieuwe community-outfit en meer

Deze week in Red Dead Online krijg je van Madam Nazar 2x RDO$ voor Role XP en XP voor Collector Set Sales en telkens als je een verzamelitem vindt, ontvang je 3x Role XP.
De hele maand mag je voor nop snel reizen, zodat het makkelijker dan ooit is om het Wilde Westen voor haar af te struinen naar snuisterijen.
Dit is de volledige update:
- 3x Role XP voor het ontdekken van verzamelitems
- 3x RDO$ en XP voor Salvage en Condor Egg Free Roam Events
- 3x RDO$, goud en XP voor Free Roam Missions
- 2x RDO$ voor Role XP en XP voor Collector Set Sales
- Kleding tijdelijk opnieuw beschikbaar: Gator Hat, Eberhart Coat, Torranca Coat, Salter Shoes, Cardozo Vest, Darned Stockings en Shaffer Chaps
- Door de community geïnspireerde outfit, gemaakt door Legitimate_Tie_6620
- 4x RDO$ en XP in de Featured Series:
- 2-8 september: Contrast Series (Last Stand en Sport of Kings)
- 9-15 september: Hardcore Special Edition-speltypen
- 16-22 september: Capture Series
- 23-29 september: Team Gun Rush Series
- 30 september – 6 oktober: Hardcore Pro Series
- De hele maand beloningen:
- Vanaf spelerniveau 25 ontvang je het Nosalida Shirt en Neckerchief (Outlaw Pass 1) als je inlogt
- Collectors die alle Collector Daily Challenges voltooien, ontvangen de Formal Dance-emote (Outlaw Pass 3)
- Als je Salvage of Condor Egg Free Roam Events speelt, ontvang je de Burned Town Treasure Map
- Boek een overwinning in de Featured Series om de emote Who Me te ontvangen
- Wekelijkse beloningen:
- 2-8 september: Als je drie verzamelitems vindt, ontvang je de blauwe Prieto Poncho
- 9-15 september: Verzamel een fossiel om de zwart-grijze Lister Hat te krijgen
- 16-22 september: Voltooi al je Collector Daily Challenges twee dagen op rij om het blauw-oranje Benbow Jacket te scoren
- 23-29 september: Speel een Free Roam Event uit om de Coins Collector Map te verdienen
- 30 september – 6 oktober: Stijg 5 keer in rang of bereik rang 20 als Collector om de lichtbruine Griffith Chaps te ontvangen
- Kortingen: Gratis snel reizen; 5 Gold Bars korting op de Collector’s Bag; 50% korting op Collector’s Maps, de Metal Detector en de Pennington Field Shovel; 40% korting op Repeaters, Shotguns en Shotgun Style Customizations; en 30% korting op Collector Role Outfits, Explosive Slug en Incendiary Buckshot Pamphlets, Emotes, Ability Cards en Ability Card Upgrades, Criollo en Turkoman (paarden), Boots en Bandoliers
