Ubisoft werkt mogelijk aan een Rayman 4 en een remake van het eerste deel

Gisteren meldden we al dat Ubisoft druk bezig is met de toekomst van de Rayman franchise. Nu blijkt dat de Franse uitgever mogelijk werkt aan zowel een remake als een Rayman 4.

Althans dat claimen bronnen van Insider Gaming vandaag. Dit is niet de eerste keer dat de website claimt dat er een remake van de eerste game wordt gemaakt. Volgens de site “verloopt de ontwikkeling goed” en zou de remake (die onder de naam Steambot door het leven gaat) eind volgend jaar moeten verschijnen.

Dit zou niet de enige Rayman-game zijn die Ubisoft in ontwikkeling heeft, want de site heeft vernomen dat de uitgever de serie wil uitbreiden met Rayman 4. Hoewel deze game in ontwikkeling zou zijn, ligt de toekomst ervan geheel in handen van het succes van de remake. Mocht de game na behoren presteren, zal het vierde deel pas eind dit decennium moeten verschijnen.

De eerste Rayman verscheen op 1 september 1995 voor de PC, PlayStation en Saturn en wordt door vele gezien als een prima en zelfs uitdagende platformer. De laatste game (Rayman Legends) dateert alweer uit 2013 en was gebaseerd op de reboot (Rayman Origins) uit 2011.