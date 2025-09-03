Releasedatum 007 First Light is op 27 maart 2026

IO Interactive heeft tijdens de 007 First Light State of Play de releasedatum van 007 First Light onthuld en dat is op 27 maart 2026.
Tijdens de State of Play werd een 20 minuten durende missie getoond, waarin we dus kennis maken met de jonge James Bond (die door Patrick Gibson is voorzien van een stem). Tijdens de Gamescom in Keulen zagen wij al hoe Bond in actie kwam en dat smaakte zeker naar meer.
Vanaf 27 maart kunnen we er dus met 007 First Light aan de slag op de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.