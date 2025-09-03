Preview: 007 First Light – Een unieke James Bond game

Toen IO Interactive aankondigde aan een James Bond game te werken, was ik bang dat de game te veel zou gaan lijken op de Hitman-serie. Gelukkig bewees de Deense studio mijn het tegendeel.

Een jonge bond

In 007 First Light maken we kennis met een jonge James Bond, die nog in het trainingsprogramma van M-16 zit en in de eerste missie zelfs nog begint als chauffeur voor andere agenten. Hoewel het de bedoeling was dat hij op zijn plek (de parkeerplek) zou blijven, merkt hij een vreemde gebeurtenis op en besluit op onderzoek te gaan.

Wat meteen op viel was dat de game er grafisch gezien er gelikt uit ziet. De klinkers op de straat en de zon die door de bomen schijnt, geven de game een echte filmische uiterlijk. Hoewel IO Interactive met Hitman al heeft laten zien kwalitatief goed uitziende games te kunnen maken, heeft men met 007 First Light er nog een flinke schep er bovenop gedaan.

Bond achtervolgt in de missie een medewerker van een hotel, die een koffer ongezien probeerde te dumpen, maar helaas niet was opgevallen dat de M-16 rekruut mee had zitten kijken. Wat volgt is een achtervolging door het hotel, maar helaas voor Bond heeft hij niet overal toegang tot. Wat volgde was een stukje wat erg veel weg had van Hitman (zelfs de knoppen die ingedrukt moest worden voor bepaalde interacties leken een nagenoeg één op één kopie uit de andere serie van IO Interactive. Bond moet namelijk op slinkse wijze een aantal personages zien af te leiden om ervoor te kunnen zorgen dat zijn achtervolging gewoon door kan gaan. De ontwikkelaar liet weten dat er voor deze missies meerdere routes gevolgd kunnen worden, maar toonde uiteraard maar eentje.

Echte James Bond actie!

Gelukkig werd er hierna een stuk van de missie geskipt en werden we in een achtervolgingsscene gezet. Deze deed heel erg denken aan de bekende achtervolgingsscene uit Uncharted 4 (alleen dan op een iets minder exotische locatie), waarbij diverse obstakels de weg proberen te versperren en Bond dus snel moet denken over alternatieve routes om maar zo dicht mogelijk achter het doelwit terecht te komen.

Nadat deze achtervolging wordt gestaakt en ter voet wordt vervolgd, werden we nog even getrakteerd op een stukje echte Bond actie. Gewapend met zijn Walter PPK moesten er een flink aantal vijanden worden uitgeschakeld. Gelukkig vond dit plaats om een klein vliegveld, waar vele tanks kerosine stonden waardoor de horde vijanden snel uitgedund konden worden.

Echter was er ook gewoon de mogelijkheid om wapens van neergeschoten vijanden te gebruiken en persoon vond ik het ook erg vet dat wapens zelfs tegen vijanden kunnen worden gegooid waardoor ze uit balans raken en je ze daarna neer kan schieten of ze gewoon met de vuist knock-out kunt slaan. Het stukje zag er heel intens uit, maar toverde vooral een glimlach op mijn gezicht. Immers bewees dit wel dat 007 First Light verre van een “Hitman in een ander jasje” is.”