Omega onthult Seamaster Diver 300M voor 007 First Light samenwerking

Omega heeft een nieuwe uitvoering van de iconische Seamaster Diver 300M aangekondigd: de Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light. Het horloge wordt gedragen door een jonge James Bond in een aankomende action-adventuregame rondom het beroemde personage.



Met de onthulling lijkt Omega opnieuw de samenwerking tussen het merk en de James Bond-franchise voort te zetten. De Seamaster-lijn is al jarenlang verbonden aan 007, zowel in films als andere media, en deze nieuwe uitvoering speelt in op een jongere versie van de geheim agent.

De 007 First Light beschikt over het herkenbare Diver 300M-design, maar krijgt een aangepaste uitstraling die aansluit bij de stijl van de nieuwe game. Hoewel nog niet alle details over de titel bekend zijngemaakt, lijkt het horloge onderdeel te zijn van Bonds vroege carrière als geheim agent.

De keuze om een speciaal model te introduceren voor een game laat zien hoe groot de rol van James Bond buiten de filmwereld inmiddels is geworden. Naast films blijft de franchise ook binnen gaming groeien, met 007 First Light die een andere kant van Bond brengt die fans nog niet hebben gezien.