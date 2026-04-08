007 First Light verschijnt later op Nintendo Switch 2

De aankomende James Bond-game 007 First Light krijgt niet op alle platforms tegelijk een release. Waar de game op 27 mei 2026 verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, moeten spelers op de Nintendo Switch 2 nog iets langer geduld hebben. De versie voor Nintendo’s nieuwe console staat nu gepland voor een release later deze zomer.



Ontwikkelaar IO Interactive laat weten dat de extra tijd nodig is om ervoor te zorgen dat de game op elk platform de best mogelijke ervaring biedt. Daarmee lijkt de studio extra aandacht te besteden aan optimalisatie voor de Switch 2-versie.

007 First Light vertelt een vernieuwde oorsprong van James Bond en belooft spelers een frisse kijk te geven op het iconische personage. Met de slogan “Earn the Number” hint de game naar het begin van Bonds carrière als geheim agent.

Hoewel de vertraging voor Switch 2-spelers teleurstellend kan zijn, lijkt IO Interactive vastberaden om kwaliteit boven snelheid te verkiezen. Meer details over de exacte releasedatum voor de Switch 2 worden naar verwachting later bekendgemaakt.