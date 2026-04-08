Assassin’s Creed Shadows Update 1.1.10: Nieuwe wapens, betere performance en belangrijke fixes

Ubisoft bracht op 7 april een nieuwe update uit voor Assassin’s Creed Shadows. Title Update 1.1.10 introduceert nieuwe features, technische verbeteringen en een reeks bugfixes die de algehele speelervaring moeten verbeteren.



Nieuwe content en features

Een van de opvallendste toevoegingen is dat de Bo-wapens nu voor alle spelers beschikbaar zijn, ook zonder de Claws of Awaji-uitbreiding. Spelers kunnen deze wapens vinden door de wereld te verkennen. Zodra je een unieke Bo hebt bemachtigd, kunnen standaardvarianten ook verschijnen bij vijanden, in kisten en bij handelaren.

Daarnaast krijgt de game PSSR 2-ondersteuning op de PlayStation 5 Pro, wat moet zorgen voor scherpere beelden en betere prestaties tijdens het verkennen van het feodale Japan.

Voor spelers op de Nintendo Switch 2 is er goed nieuws: de update voegt ondersteuning toe voor muis en toetsenbord, waardoor er een nieuwe manier ontstaat om het spel te spelen, met meer precisie en controle.

Gameplay en technische verbeteringen

De update pakt ook diverse gameplayproblemen aan. Zo werken fast travel-punten weer naar behoren en kunnen vijanden nu tot vijf status-effecten tegelijk hebben. Daarnaast zijn er fixes doorgevoerd voor statistieken die niet correct werden toegepast, zoals schadebonussen en bepaalde upgrades die niet functioneerden.

Op het gebied van interface zijn meerdere problemen opgelost, waaronder crashes bij het bekijken van add-ons en een bug waarbij de voortgang bleef steken op 97,89%. Ook is het statistiekenscherm verbeterd, zodat informatie duidelijker en nauwkeuriger wordt weergegeven.

Wapens, perks en missies

Verschillende wapens en perks zijn aangepast of gerepareerd. Sommige upgrades die eerder niet werkten, functioneren nu zoals bedoeld en beschrijvingen zijn verduidelijkt. Ook zijn er problemen opgelost waarbij bepaalde bonussen niet correct werden toegepast.

Daarnaast zijn er fixes voor meerdere quests, waardoor spelers niet langer vast komen te zitten tijdens missies zoals Brothers In Arms en The Winter Raiders.

Beschikbaarheid en bestandsgrootte

De update wordt uitgerold op alle platformen, met variërende bestandsgroottes. Zo is de patch relatief klein op PlayStation 5, terwijl Xbox Series X|S en PC-gebruikers een grotere download kunnen verwachten.

Met deze update lijkt Ubisoft vooral te focussen op stabiliteit, toegankelijkheid en het uitbreiden van gameplay-opties. Voor spelers van Assassin’s Creed Shadows is dit een solide stap richting een soepelere en completere ervaring.