Er komen geen updates meer voor Ghost of Yotei: Legends

Sucker Punch lijkt de laatste update voor Ghost of Yotei Legends te hebben uitgebracht, tot teleurstelling van spelers die op meer hadden gehoopt.

Legends is de gratis online multiplayer-modus voor Ghost of Yotei, dat verscheen op 11 maart, maar lijkt met de eerste Raid al de laatste update te hebben ontvangen.

In een blogpost bevestigden de ontwikkelaars dat The Raid de laatste grote update was die gepland stond voor Legends. Ze schreven: “De Raid-update was onze laatste grote geplande update voor Legends. Het rondt het verhaal van de Yōtei Six in die modus af. We vonden het geweldig om te zien dat spelers het speelden, bleven spelen en ervan genoten. Het was fantastisch.” De blog gaat echter ook dieper in op wat er allemaal in de spelmodus is verwerkt.

Tijdens de bespreking van de eerste pitch voor de Raid in Ghost of Yotei Legends werd gezegd dat het eerste idee was: “een escape room waarin mensen je proberen te vermoorden.” Lead Designer Darren Bridges vertelde over de reacties op de modus:

“Het is leuk om een ​​spelmodus te ontwikkelen en de reacties van spelers in realtime te zien. Je krijgt inzicht in wat ze denken tijdens het spelen en de communicatie… Je ziet alles evolueren terwijl ze spelen. Het is een heel duidelijk beeld van hun volledige spelervaring. Als ontwikkelaars is dat echt leuk om te zien.”

Aan de andere kant kreeg Ghost of Tsushima, de voorganger van Yotei, anderhalf jaar lang updates voor de online coöp-modus. Het is onduidelijk of het gebrek aan grote updates betekent dat alle updates zullen stoppen, of dat het einde van de Raids alleen betekent dat het volledige endgame van het Yōtei Six-verhaal is voltooid. Zodra we hier meer over horen, laten we het jullie uiteraard weten!