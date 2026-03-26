Dark Outlaw Games werkte niet aan een live-servicegame

Jason Blundell heeft in een livestream gereageerd op het sluiten van Dark Outlaw Games en over wat voor soort game ze aan het maken waren.

Op 24 maart kondigde PlayStation aan dat Dark Outlaw Games zou worden gesloten. Dit gebeurde slechts een jaar nadat de studio was opgericht door Jason Blundell, de voormalige leider van Call of Duty Zombies. Blundell heeft nu gereageerd op de sluiting van de studio en benadrukt dat er geen wrok jegens Sony bestaat.

Jason Blundell verscheen op Twitch samen met streamer JCBackfire, die ook ontwerper was bij de studio, om de teleurstellende wending te bespreken. Tijdens de stream merkte hij op dat de focus in dit vakgebied constant verandert, maar dat hij vertrouwen heeft in het project waaraan ze werkten, dat volgens hen geen live-servicetitel was.

Oh wow, turns out the game Dark Outlaw Games was working on under PlayStation was NOT a live service game 👀 Now I’m even more curious on what they were working on Source: @JCbackfire’s live stream pic.twitter.com/G0DMJV72Ld — Radec (@realradec) March 25, 2026

Ik kan jullie geruststellen – en dat is mij ook verzekerd – het is gewoon dat de tijden veranderen, de focus verschuift, maar het project waar we aan werkten en wat we deden, daar zouden fans heel enthousiast over zijn geweest,” aldus Blundell.

Backfire zei ook dat hij al vijf jaar in de game-ontwikkeling werkte en dat al die tijd was besteed aan dingen die mensen nooit zouden kunnen spelen. Hij voegde eraan toe dat ze “teleurgesteld zijn, maar niet verslagen”.