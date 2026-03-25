Gratis demo en nieuwe trailer verschenen voor Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen

Ontdek een eiland vol drama, liefde en maffe verrassingen in de gratis demo genaamd Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen – Welkomstversie. Deze demo is nu beschikbaar in de Nintendo eShop.

Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen verschijnt op 16 april voor de Nintendo Switch, maar je kunt zowel de demo als de game ook spelen op de Nintendo Switch 2.

In de demo genaamd Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen – Welkomstversie kun je maximaal drie Mii-personages maken om ze vervolgens een plekje te geven op een levendig en veelzijdig eiland waar de gekste dingen gebeuren. De demo biedt een voorproefje op wat je in de volledige versie van de game kunt beleven, wat betekent dat je Mii-personages al snel de meest bizarre en fantastische dingen uitspoken. Wanneer later de volledige game uitkomt, kun je de vorderingen die je in de demo maakte overzetten. Bovendien kun je na het voltooien van de demo een hamsterset in een willekeurige kleur voor je Mii-personages krijgen.

Bekijk de nieuwe Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen overzichtstrailer voor een indruk van de vele mogelijkheden die je kunt benutten om het eiland naar je hand te zetten. Waaronder de mogelijkheid om de persoonlijkheden, leefomgevingen en eigenaardigheden van je Mii-personages aan te passen, zodat ze echt tot leven komen. Daarnaast kun je het uiterlijk van je eiland veranderen door omgevingsobjecten toe te voegen, winkels en huizen te verplaatsen en stukken land te verlengen. Zo geef je spelenderwijs vorm aan het eilandleven van je dromen.

Je kunt de game nu pre-orderen in de Nintendo eShop en My Nintendo Store. Ga voor meer informatie over Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen naar Nintendo’s officiële website.