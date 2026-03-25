Lords of the Fallen is een van de PlayStation Plus-games van april

Je weet het tegenwoordig wel zeker, dat wanneer Billbil-kun van Dealabs meldt dat hij heeft vernomen dat er een bepaalde game de maand erop via PlayStation Plus verkrijgbaar is, deze ook daadwerkelijk komt. De journalist meldt dat volgende maand Lords of the Fallen sowieso van de partij is.

Volgens de insider zal de belangrijkste Essential-game van volgende maand Lords of the Fallen zijn, de opvolger uit 2023 van de gelijknamige game uit 2014.

Lords of the Fallen, uitgebracht in oktober 2023 voor PS5, Xbox Series X/S en pc via Steam en Epic Games Store, is een reboot van de duistere fantasy-actie-RPG met dezelfde naam uit 2014.

Het verhaal speelt zich meer dan 1000 jaar na de gebeurtenissen van het origineel af en plaatst spelers in de schoenen van een van de legendarische Duistere Kruisvaarders, die op een missie zijn om een ​​demonische god genaamd Adyr ten val te brengen.

Lords of the Fallen behaalde reviewscores van 70 (PlayStation 5), 75 (PC) en 77 (Xbox Series S/ X) op recensie-aggregatiesite Metacritic en bereikte volgens uitgever CI Games een mijlpaal van één miljoen verkochte exemplaren binnen 10 dagen na de release.

Je hebt nog tot 7 april om de huidige PlayStation Plus-games te scoren. Dat zijn Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25, Slime Rancher 2 en The Elder Scrolls Online. De overige PlayStation Plus-games van april zullen hoogstwaarschijnlijk deze week nog worden onthuld en zodra we dit weten, zullen we de pagina updaten!