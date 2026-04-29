EA Sports FC 26 en meer naar PlayStation Plus in mei

Sony heeft onthuld welke games er in mei “gratis” zijn voor alle PlayStation Plus-abonnees. Zo kunnen zij uitkijken na EA Sports FC 26 en nog twee games!

Deze maand zijn nog Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered en Sword Art Online Fractured Daydream te verkrijgen en je hebt nog tot 4 mei om deze games aan je bibliotheek toe te voegen. Daarna worden ze namelijk vervangen door EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers en Nine Sols.

Eerder deze maand liet Sony weten dat er komende maand zeven PlayStation Plus games van de catalogus voor PlayStation Plus Extra en Premium worden gehaald. Daarentegen zal het bedrijf ook volgende maand weer nieuwe games toevoegen, maar zal daar op een later tijdstip op terug komen.