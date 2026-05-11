Documentaire geeft inzicht op hoe Amy Hennig’s versie van Uncharted 4 had geweest

De ontwikkeling van Uncharted 4: A Thief’s End kende alles behalve een gemakkelijke tijd. Dat kwam voornamelijk doordat Amy Hennig in 2014 opstapte.

Daarna nam Neil Druckmann het stokje over en is er flink wat aangepast aan de game. Dankzij documentaire van YouTuber TheKenzy krijgen we een duidelijkere beeld van wat er allemaal is weggelaten en wat er bij is gekomen. Een kleine samenvatting ervan is als volgt:

Er zijn veel levels die de uiteindelijke game niet hebben gehaald.

Alternatieve verhaallijnen:

Rafe zou oorspronkelijk gespeeld worden door Alan Tudyk in plaats van Warren Kole Sam Drake zou oorspronkelijk gespeeld worden door Todd Stashwick in plaats van Troy Baker Bovendien zou Sam meer een ‘schurk’ zijn, hoewel hij in de volledige game nog steeds enkele van die eigenschappen vertoont De arrogante Charlie Cutter uit Uncharted 3 zou terugkeren, maar dit werd geschrapt in de herziene versie van de game De verwijderde content omvatte nieuwe gameplaymechanieken Er was geen speelbaar gedeelte in het weeshuis Vanaf 5:50 zie je vroege ontwikkelingsbeelden van het hoofdstuk ‘Reef’, waarin Nathan Drake geen normaal werk doet voor een bedrijf, maar samen met Elena en Sully onder water jaagt op het wrak van Henry Avery’s schip



Mocht je de tijd hebben, is het zeker aan te raden om de gehele documentaire te bekijken. Hij duurt echter wel bijna anderhalf uur, dus zorg dat je wat lekkers erbij pakt. Daarentegen bevat het ook hilarische motion capture momenten met onder andere Nolan North (Nathan Drake), Emily Rose (Elena Fisher) en Richard McGonagle (Victor “Sully” Sulivan).

Op 16 mei is het overigens 10 jaar geleden (!) dat Uncharted 4: A Thief’s End voor de PlayStation 4 verscheen. Als je de game speelt, zul je dat haast niet geloven, want wat zag die game er waanzinnig uit!