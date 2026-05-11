Prijsverhoging Nintendo Switch 2 niet genoeg om kosten te dekken

Nintendo kondigde vorige week aan dat de prijs van de Nintendo Switch 2 per 1 september omhoog gaat. Echter blijkt de verhoging niet genoeg om de stijgende kosten van het bedrijf te dekken.

Nintendo’s president Shuntaro Furuwaka heeft in een gesprek met de Japanse tak van Reuters laten weten dat het bedrijf dit jaar zo’n 27 procent minder netto winst te zullen maken. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Zo noemt hij de stijgende olieprijzen, maar ook de stijgende prijzen van geheugen en de zwakke positie van de Yen.

Dit verwacht het bedrijf dus ondanks de prijsverhoging die men vorige week aankondigde. Dit deed men nadat de aandeelhouders druk uitoefende en claimde dat de Switch 2 nagenoeg niet rendabel zou zijn.

“We bieden onze oprechte excuses aan onze klanten voor het aanzienlijke ongemak en de problemen die dit zal veroorzaken. Hoewel we prioriteit wilden geven aan een brede acceptatie, was het lastig om de stijgende kosten over een langere periode te dragen.”

De president is zich ervan bewust dat de aanschafdrempel voor de Switch 2 nu verhoogt is, maar hoopt dat Nintendo gamers alsnog kan overtuigen om de console in huis te halen. Dit wil men uiteraard gaan realiseren met nieuwe games, zoals het onlangs aangekondigde Star Fox dat op 25 juni verschijnt.