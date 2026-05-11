Stellar Blade 2 wordt door Shift Up zelf uitgegeven

Shift Up gaat Stellar Blade 2 zelf uitgeven en dat lijkt een hint te geven dat de game niet meer (tijdelijk) exclusief voor de PlayStation-consoles verschijnt.

Stellar Blade was de verrassing van 2024 door de mix van verschillende genres en werd dan ook door critici en gamers met open armen ontvangen. We weten al enige tijd dat de ontwikkelaar de game naar meerdere platformen wil brengen en de kans is ook groot dat dit met de sequel zal gebeuren.

Dit wel men realiseren door de sequel zelf uit te gaan geven en in een gesprek met investeerders laat Shift Up weten dat de ontwikkeling van de game soepel verloopt. Helaas zijn we nog wel een releasedatum van hun verschuldigd, maar wie weet wat er deze zomer allemaal nog in de planning staat.

Kijken jullie uit naar Stellar Blade 2 of denken jullie dat de ontwikkelaar het origineel niet meer kan overtreffen? Laat het ons weten in de reacties!