Stellar Blade uitgever neemt Unbound Studios over

Stellar Blade uitgever Shift Up heeft Unbound (de studio van Resident Evil bedenker Shinji Mikami) ingelijfd.

Beide partijen gaven gisteren al een hint dat er een aankondiging aan zat te komen en waar we eigenlijk van een samenwerking uitgingen, blijkt Shift Up de hele studio te hebben ingelijfd.

In een persbericht laat Shift Up dus weten de nieuwe studio van Shinji Mikami te hebben overgenomen.

De uitgever heeft dankzij de nieuwe overeenkomst “talent van wereldklasse op het gebied van gameontwikkeling aangetrokken en zijn pijplijn voor pc en consoles uitgebreid”. Het bedrijf is van plan de aankomende titels van Unbound rechtstreeks uit te geven en tegelijkertijd zijn wereldwijde servicecapaciteiten uit te bouwen.

Shift Up CEO Hyung-Tae Kim meldt het volgende over de nieuwe overeenkomst:

“Ik vind het zeer waardevol om de krachten te bundelen met UNBOUND, dat een ontwikkelteam van wereldklasse onder leiding van CEO Shinji Mikami samenbrengt. Deze overname biedt ons de mogelijkheid om gebruikers wereldwijd de beste game-ervaring te bieden en de wereldwijde concurrentiepositie van SHIFT UP op het gebied van ontwikkeling verder te versterken.”

Shinji Mikami is blij met de overname en beschouwt het als een “ideale samenwerking”. Hij verklaarde:

“Ik ben erg blij met de samenwerking met Hyung-Tae Kim, CEO van SHIFT UP, en alle medewerkers. Ik voel een sterke synergie met CEO Kim, die zelf ook een actieve ontwikkelaar is, en ik geloof dat dit een ideale samenwerking is die ons in staat stelt ons te richten op creativiteit. We zullen ons best doen om leuke games te maken, zodat beide bedrijven, door samen te werken, aan de verwachtingen van onze fans kunnen voldoen.”

De partijen hebben ook een video uitgebracht waarin de samenwerking wordt aangekondigd.