Eidos Montreal schrapt game en 124 banen

Eidos Montreal heeft helaas ook last van herstructureringen en daarbij is niet alleen een game geschrapt, maar ook de banen van 124 medewerkers van het bedrijf.

De game die het bedrijf in ontwikkeling had, ging door het leven als de werknaam Wildlands en was een open wereld actie/ avonturen-game. Deze was al sinds 2019 in ontwikkeling en zou in de afgelopen jaren maar liefst vier keer van engine zijn verwisseld en daarnaast ook allerlei problemen kennen. De game zou later dit jaar moeten verschijnen, maar dat bleek dus veel te ambitieus.

Het is wel opvallend dat de game alsnog werd geannuleerd, want volgens journalist Tom Henderson was de ontwikkeling van de game al zo ver dat het team al bezig was met het wegwerken van bugs. Het was overigens niet Eidos Montreal die de game annuleerde, maar die keuze kwam van uitgever Embracer Group

Ook zijn er wat details over Wildlands naar buiten zijn gekomen. De actie/ avonturengame speelde zich af in third-person, waarbij spelers de controle krijgen over River. River behoort tot een groep tieners onder de naam Spiritbounds, die met een magische staf kwade geesten kunnen afweren en op mythische wezens konden rijden. De protagonist stond er niet allen voor maar had gezelschap van een gigantisch elandachtig dier genaamd Redheart, waarop River kon rijden om zich over de map te verplaatsen.

Eidos heeft het de laatste jaren al pittig genoeg gehad, want naast Wildlands zijn ook een nieuwe Legacy of Kain, een nieuwe Deus Ex en een turn-and-click zijn geannuleerd. De laatste game die de ontwikkelaar uitgebracht heeft is Marvel’s Guardians of the Galaxy dat in 2021 uitkwam.