Eidos Montreal werkt mogelijk aan een nieuwe Aliens-game?!

Bronnen van Insider Gaming claimen dat Eidos Montreal aan een gloednieuwe Aliens-game werkt. De game zou “een mix van Shadow of the Tomb Raider met Xenomorphs” worden genoemd.

De website meldt dat het om een singleplayer survival horrorgame gaat, waarin spelers aan boord van een ruimteschip moeten zien te overleven. Spelers zullen een mix van xenomorphs en speciale eenheden moeten ontwijken en bronnen omschrijven het als “Shadow of Tomb Raider met xenomorphs”.

De game zou al sinds 2020 in ontwikkeling zijn, maar ook al een paar keer van naam zijn veranderd. Zo meldde Insider Gaming in 2022 dat de game de codenaam “Marathon” had, maar ook dat de game op de plank was beland. Daarbij werd de game ook bij diverse ontwikkelaars ondergeschoven, maar op dit moment zou Eidos Montreal bezig zijn met de game.

Qua gameplay kunnen spelers een combinatie van actie, platformen en puzzels verwachten. Daarbij wordt het belangrijk om goed met je inventaris om te kunnen gaan en ligt er focus op stealth. In de game zullen in ieder geval drie perspectieven aanwezig zijn, namelijk Aubrey, Ryuzo en Ripley. Eerstgenoemde is een ingenieur met een grijphaak en magnetische laarzen, Ryuzo zou de antagonist zijn en Ripley kennen we natuurlijk als de hoofdpersonage uit de eerste Alien-films.

De Alien-game van Eidos Montreal zou in 2028 moeten verschijnen voor de PC en “moderne consoles”, maar officieel is de game dus nog niet uit de doeken gedaan. Dus houd daarom vooralsnog de zout bij de hand.

Eidos Montreal kennen we natuurlijk van games als Guardian of the Galaxy, Marvel’s Avengers en de eerder genoemde Shadow of the Tomb Raider game.