Star Wars Fate of the Old Republic verschijnt voor 2030

Regisseur Casey Hudson stelt fans gerust en claimt dat we niet tot na 2030 hoeven te wachten voor we Star Wars Fate of the Old Republic kunnen spelen.

Vorige week werd Star Wars Fate of the Old Republic aangekondigd tijdens de Game Awards en op de officiële website van Star Wars werd gemeld dat de game zich pas in vroege fase van ontwikkeling is. Fans suggereerden meteen op social media dat de game niet voor 2030 uit zou komen, maar daar heeft Casey Hudson al een stokje voor gestoken. Op X plaatste hij namelijk het volgende bericht.

Don’t worry about the “not till 2030” rumors. Game will be out before then. I’m not getting any younger! https://t.co/YKYQFgXOGR — Casey Hudson (@CaseyDHudson) December 13, 2025

Hoewel dit heel positief klinkt, duurt het ook nog wel even voor het 2030 is. Mocht de game bijvoorbeeld voor 2029 gepland staan, kan het nog zo maar zijn dat de game alsnog wordt uitgesteld tot 2030. Echter blijft het allemaal koffiedik kijken en hopen we natuurlijk zo snel mogelijk weer wat van de game te zien. Die kans lijkt echter wel een stuk kleiner, gezien de game nog niet lang in ontwikkeling is.

Star Wars Fate of the Old Republic wordt ontwikkeld door Arcanaut Studios, onder leiding van Knights of the Old Republic-regisseur Casey Hudson. De game is in ontwikkeling voor de PC en consoles. De singleplayer actie-rpg wordt door de ontwikkelaar gezien als een spirituele opvolger van KoToR. De ontwikkelaar belooft “een epische, interactieve saga gesitueerd in een universum die op het punt van hergeboorte staat”. Bovendien zullen “beslissingen die je maakt een pad vormen naar het licht of de duister”.