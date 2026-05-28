Square Enix geeft Dragon Quest XII nieuwe naam na herstart ontwikkeling

Square Enix heeft een update gedeeld over Dragon Quest XII. Volgens producent Yosuke Saito en bedenker Yuji Horii is de ontwikkeling van de game opnieuw begonnen nadat het project tegen meerdere problemen aanliep.



De game draagt nu de naam Dragon Quest XII: Beyond Dreams. Daarmee vervangt Square Enix de eerdere subtitel Flames of Fate, die tijdens de eerste aankondiging werd gebruikt.

Tijdens de update werden ook kort nieuwe beelden getoond. Hierin was de hoofdpersonage te zien, die te maken krijgt met mysterieuze dromen en visioenen. Verder bevestigde Horii dat de game nog steeds gebruikmaakt van ontwerpen van Akira Toriyama en muziek van Koichi Sugiyama.

De releasedatum ontbreekt voorlopig, wat erop wijst dat fans waarschijnlijk nog even moeten wachten op het volgende deel in de populaire RPG-serie.