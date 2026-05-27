Prijzen van Steam Deck met bijna 40 procent omhoog

Valve heeft de prijzen hun Steam Deck handhelds met bijna veertig procent omhoog gedaan. Dit vanwege de aanhoudende tekorten aan geheugen.

Het goede nieuws is dan wel weer dat beide versies van de Steam Deck verkrijgbaar zijn. Echter zit daar nu dus een flink duurder prijskaartje aan. De 512GB OLED-versie kost nu €779 (was 569 euro) en de 1TB OLED-versie kost nu €919 (was 679 euro).

In een bericht geeft Valve te kennen waarom de prijzen zo ver omhoog zijn gegaan:

“Deze nieuwe prijzen weerspiegelen de huidige situatie wat betreft componentkosten en andere wereldwijde logistieke uitdagingen binnen de industrie als geheel”

Hiermee doelt het bedrijf op de steeds duurder worden geheugen en opslagcomponenten en de duurdere brandstoffen, wegens de oorlog in Iran.

Valve is niet de enige die hun prijzen omhoog heeft gegooid. Eerder gaf ook Lenovo aan hun prijzen voor de Lenovo Legion Go 2 te moeten wijzigen en gaat Nintendo vanaf september de prijzen van de Switch 2 omhoog gooien.