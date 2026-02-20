Stellar Blade naar Xbox/ Switch 2? SEGA-legende overleden en meer in overig nieuws week 8

We hebben weer een drukke werkweek overleeft en gaan langzaamaan kijken na wat we dit weekend gaan spelen. Echter hebben we natuurlijk nog eerst even de overige nieuwtjes voor jullie op een rij gezet!

Nieuws

Mocht je dit weekend nog wat leuks zoeken om te spelen, is Wraith Ops wellicht iets voor jou. De game van Grassrootz Games en uitgever Team17 is een shooter die er erg interessant uit ziet. Vooral als je de beschrijving van de game leest, bevat de game geen immersie verstorende cosmetische items, geen gacha-mechanismen en geen ‘onnozele killstreaks’. Dit alles is uiteraard als sneer bedoeld naar games zoals Call of Duty.

Wraith Ops Demo is LIVE on Steam! ✅ Gunplay and gameplay first. Pure FPS action, no fluff. ❌ No battlepasses, no immersion-breaking cosmetics, no FOMO, no Gacha, no silly killstreaks and no bullshit. Play: https://t.co/yvXhAadIiK pic.twitter.com/UufX9L9f1E — WRAITH OPS (@GrassrootzGames) February 19, 2026

Ember Lab heeft laten weten dat Sony nauw betrokken is bij de ontwikkeling van Kena: Scars of Kosmora. De ontwikkelaar blijft onafhankelijk, maar Sony beschouwt de game als een first-party game. Bovendien heeft de ontwikkelaar laten doorschemeren dat de samenwerking ook voor hun de vruchten afwerpt. Zo is men in staat om een grotere wereld te creëren met een sterk gevoel voor avontuur.

ShiftUp laat tijdens de presentatie van haar kwartaalcijfers weten dat het erg goed gaat met de verkopen van Stellar Blade. Echter hoopt het bedrijf nog meer publiek te trekken door de game naar nog meer platformen te brengen. Men zegt nog niet definitief te knoop te hebben doorgehakt, maar het wordt wel degelijk overwogen.

Crimson Desert ging onlangs al goud en in een interview met Dropped Frames laat Crimson Desert PR director Will Power weten dat er geen microtransacties zal bevatten. De game is volgens Power van zichzelf al een premium transactie en daar horen microtransacties niet thuis.

Hideki Sato, de ontwerper van alle grote Sega-consoles, is op 13 februari op 77-jarige leeftijd overleden. Dit meldde het Japanse Beep21 op social media. Sato was directeur van Sega’s Research en Development afdeling tijdens de console-oorlog die het bedrijf in de jaren ’90 voerde met Nintendo.

Activision heeft laten weten dat de servers voor Call of Duty: Warzone Mobile vanaf 17 april offline zullen gaan. De game was alleen te spelen in Nederland als je een account buiten Nederland of België had gemaakt, maar vorig jaar werd de game al uit de digitale winkels gehaald. Call of Duty: Mobile zal daarentegen wel gewoon blijven bestaan.

De mediamarkt in Groningen had een arcadekast staan met illegaal gedownloade Nintendo-games. Dat had een medewerker van het bedrijf “als goede bedoeling” gedaan, zodat bezoekers de arcadekast konden testen. Echter is dat niet helemaal de gang van zaken en is de arcadekast inmiddels verwijderd.

Nioh 3 is het snelst verkopende deel uit de serie en heeft de mijlpaal van één miljoen verkochte exemplaren behaald. In een bericht op Steam laat Koei Tecmo weten dat de verkopen van de gehele serie daardoor de 10 miljoen exemplaren hebben behaald.

Dat is overigens net zo veel als de verkopen van Nier Automata, die de mijlpaal deze week behaalde. Op X deelt het Japanse account het heugelijke nieuws.

Voormalig senior managing producer art bij Santa Monica, Rich Fleicher, heeft zijn LinkedIn pagina geüpdatet en daar laten weten dat God of War (2018) en diens opvolger God of War: Ragnarök een slordige 1,4 miljard dollar hebben opgebracht. Onlangs liet Sony tijdens een State of Play weten aan een remake van de eerste drie God of War-games te werken en blijkbaar kunnen fans er vooralsnog niet genoeg van krijgen.

Slecht nieuws voor degene die van plan waren een Steam Deck te kopen: de voorraad van de PC-handheld van Valve is erg aan het slinken en op het moment van schrijven, is alleen de dure 1TB OLED-versie te koop. In de VS is de handheld al helemaal niet te koop en de 256GB LED-versie wordt helemaal niet meer gemaakt. Dit heeft te maken met de hoge prijzen die voor RAM-geheugen moet worden neergeteld. Iets dat volgens Bloomberg ook de reden is dat de PlayStation 6 mogelijk pas in 2029 verschijnt.

“Note: Steam Deck OLED may be out-of-stock intermittently in some regions due to memory and storage shortages. Steam Deck LCD 256GB is no longer in production, and once sold out will no longer be available.” https://t.co/3SYgZN1QOW pic.twitter.com/PnLExofenG — Wario64 (@Wario64) February 17, 2026

De Amerikaanse influencer Logan Paul heeft de duurste Pokémon-kaart ooit verkocht. Het gaat om de Pikachu Illustrator, waar slechts 39 exemplaren van werden gemaakt. Het bracht daarom een geldbedrag van 16,49 miljoen dollar op en is nu door Guinness World Records bestempeld als duurste Pokémon kaart ter wereld.

Eind vorig jaar kondigde Sad Cat Studios aan dat Replaced op 26 maart zou verschijnen (nadat het eerder ook al werd uitgesteld naar begin 2026). Nu is de game nog een maandje uitgesteld en in een bericht op X laat men weten waarom dat zo is.

EA gaat AI gebruiken om commentator Guy Mowbray wat te vergemakkelijken. Normaliter sprak de commentator van de EA Sports FC-games x hij tussen november 20.000 spelersnamen in en dan ook in verschillende situaties, zoals wanneer ze een bal op goal schieten of juist de bal van de tegenstander weten te veroveren. Dat was een behoorlijke klus voor de man, maar is nu dus niet meer nodig. Met zijn toestemming en het gebruik van AI zal dit namelijk verleden tijd worden. Mowbray is niet helemaal werkeloos geworden, aangezien langere zinnen wel door hem in worden gesproken. Dit omdat AI dit (nog) niet natuurlijk over kan laten komen.

Trailers

Blijkbaar vinden veel ontwikkelaars een markt om met een grote concurrent van Pokémon op de markt te komen. Zo deed Pocketpair dat met Palworld en gaat Kingsglory dat doen met Aniimo. Alleen de naam doet al denken aan die figurines van Nintendo, maar de game zelf ook. We zijn benieuwd hoe lang het gaat duren voor Nintendo stappen gaat zetten. Check de video zelf maar.

Solid Snake komt op 3 maart na Rainbow Six Siege. Tijdens een event in Parijs werd de komst van het populaire personage onthuld, net als het feit dat David Hayter zijn stem weer zal inspreken. Ook komt er een special event genaamd [Redacted] waarin de meest herkenbare personages uit de Metal Gear serie een skin zullen krijgen in een nieuwe 4v4 modus.

Fallout 76 krijgt op 3 maart een nieuwe update en die voegt Bigfoot toe. In een korte video wordt de komst van het schimmige, complotdenkende personage onthuld.

Bigfoot is coming to a wasteland near you! The Backwoods update and Season 24 arrives March 3 in #Fallout76 pic.twitter.com/38m0Y22rcB — Fallout (@Fallout) February 17, 2026

Arc Raiders krijgen op 24 januari een orkaan als nieuwe level conditie, maar de Shrouded Sky update voegt ook nog iets anders toe wat spelers al maanden willen: de mogelijkheid om een baard te nemen. In een teaser voor de update zien fans dan eindelijk iets wat ze heel graag willen!

Geruchten

Volgens X-gebruiker AdiraFNInfo wordt de volgende cross-over van Fortnite met Game of Thrones. Hij krijgt daarbij bijval van de betrouwbare insider HYPEX, die overigens ook geen verdere informatie erover kwijt wil.